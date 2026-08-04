TSS aclara que no registra empleados públicos y atribuye esa responsabilidad a cada institución del Estado

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La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) aclaró este martes que no tiene la facultad legal ni los mecanismos técnicos para registrar empleados en las nóminas de las instituciones públicas o privadas, luego de la polémica generada por las declaraciones del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y las críticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre el control de la nómina estatal.

La institución explicó que, conforme al artículo 144 de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el registro de los trabajadores es una responsabilidad exclusiva de cada empleador, quien debe reportar a sus empleados mediante sus credenciales de acceso al Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR).

«La TSS no cuenta con la facultad legal ni con los mecanismos técnicos para registrar trabajadores en la nómina de ningún empleador. Nuestro rol se limita a administrar y procesar la información que estos declaran bajo su entera responsabilidad», indicó la entidad en un comunicado.

El pronunciamiento se produce después de que el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, admitiera que el Estado no dispone de una cifra exacta sobre la cantidad de empleados públicos, situación que atribuyó a deficiencias acumuladas durante los 16 años de gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Las declaraciones también motivaron cuestionamientos de la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, quien afirmó que el desconocimiento de la cantidad de servidores públicos evidencia una pérdida de control sobre la administración estatal.

«Si el Ministerio de Administración Pública no sabe cuántos empleados tiene el Estado, significa que ha perdido el control de la administración pública», expresó la dirigente opositora.

Acciones contra el fraude

La Tesorería de la Seguridad Social precisó que, dentro de sus atribuciones, mantiene una política permanente de detección y persecución del fraude cometido por empleadores que registran de manera irregular a personas como supuestos trabajadores con el propósito de facilitarles el acceso al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.

Como resultado de esas acciones, la institución informó que desde la entrada en vigencia de la Ley 13-20 ha depositado 333 denuncias ante el Ministerio Público contra empleadores de los sectores público y privado por presuntas irregularidades relacionadas con el registro de trabajadores.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y con la protección de los derechos de los trabajadores, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a verificar su historial laboral a través de la Oficina Virtual de la TSS y reportar cualquier inconsistencia mediante sus canales oficiales de atención.

La entidad insistió en que su función es administrar y procesar la información suministrada por los empleadores y no elaborar ni controlar las nóminas de las instituciones públicas.

Fuente: El Día