Tú puedes ayudar a que esta fundación que rescata animales de la calle no desaparezca

La Romana. Una fundación de protección de animales fundada hace unos diez años en esta ciudad, está a punto de desaparecer por falta de recursos para poder dar las atenciones que requieren los animales.

Maycol Cedeño, creador de la Fundación Pro -Mascotas Cambiando sus -vidas, expresó que varios han sido los factores que no les permiten seguir con tan importante proyecto que busca rescatar perros y gatos de las calles y de hogares donde se torna imposibles el poder sostenerlos.

También, dijo que debido a la pandemia del Covid-19 y a la situación del país, la fundación se ha visto afectada en cuanto al tema de donaciones.

Otros de los factores que han impedido avanzar además del coronavirus, el desarrollo de la campaña electoral, que en ese tiempo nadie daba nada.

“Hemos solicitado ayuda de donaciones de comida y monetariamente para poder saldar las cuentas de las veterinarias y lastimosamente no tuvimos respuesta positiva”, indicó Cedeño.









Dijo que se le hace difícil reunir los recursos para darle de comer a los gatos y perros. “Estoy desesperado no sé qué hacer de verdad que lo intente pero no puedo y no tengo de donde sacar para la comida ni siquiera”, manifestó.

“Somos una organización tratando de crear consciencia a los ciudadanos para que respeten y cuiden la vida de gatos, perros o cualquier mascota que este en estado de vulnerabilidad”, dijo.

“Estamos recolectando los fondos para la compra de la comida y todo lo que exige una labor como esa ya que solo tenemos para escasos días”, agregó.

Cómo aportar

Maycol Cedeño dijo que las personas interesadas pueden enviar su ayuda a través de la cuenta de ahorros 013-055833-2 del Banco de Reservas y que su Paypal es: [email protected]

Llamado al presidente Luis Abinader

El responsable de dicha fundación protectora de animales, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para ver de qué manera puede disponer de algún recurso para poder sostener la fundación, porque de lo contrario va directo a desaparecer, lo que sería muy lamentable.

«Hemos logrado un terreno en el sector conocido como La Noria donde llevamos partes de los perros y gatos en un espacio más o menos aptos para ese tipo de actividad, con algunas donaciones obtuvimos un transformador que brinda la electricidad y además llevamos agua por medio de una tubería y eso nos permite mayor facilidad, dijo Cedeño.

«Hoy en día nos hemos visto en la obligación de no recibir los animales por falta de lo principal para su sostenimiento, los recursos, es un labor noble que realizamos, pero si no hay apoyo, el proyecto tendrá de abandonarlo”, explicó.

