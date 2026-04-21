Turismo anuncia ambicioso plan de intervención en Las Marías: Una apuesta por el desarrollo integral

BAHORUCO. – El Ministerio de Turismo (MITUR) presentó un abarcador proyecto de intervención en el balneario Las Marías, provincia Bahoruco, con el objetivo de elevar la calidad de la oferta recreativa en la región Sur y garantizar la accesibilidad universal en este emblemático destino natural.

El anuncio, encabezado por las autoridades de la cartera turística, contempla un conjunto de obras que abarcan desde la mejora de las vías de acceso hasta la modernización del equipamiento urbano. El proyecto busca no solo embellecer el entorno, sino dotarlo de una infraestructura técnica sostenible y funcional para los visitantes nacionales y extranjeros.

Detalles de la obra

Dentro del cronograma de ejecución se destaca la reconstrucción de la pavimentación y un programa de asfaltado y señalización vial que facilitará el flujo vehicular hacia el balneario. Asimismo, se implementarán rampas de acceso universal, cumpliendo con los estándares internacionales de inclusión para personas con discapacidad motriz.

La intervención técnica incluirá:

Instalación de sistemas hidrosanitarios y de iluminación moderna.

Construcción de módulos de ventas para los comerciantes locales, con el fin de organizar la actividad económica del área.

Instalación de mobiliario urbano, garitas de seguridad y casetas de bombeo.

Un plan de paisajismo diseñado para preservar la esencia natural de la zona mientras se modernizan sus facilidades.

«Es mucho más que una simple intervención estética; es un compromiso con el desarrollo integral de Las Marías», señalaron las autoridades durante la presentación del plan, enfatizando que la obra representa un impulso estratégico para el turismo ecológico de la provincia.

Con esta iniciativa, el Gobierno central busca consolidar el potencial del Sur profundo como un polo turístico emergente, garantizando que los recursos naturales de la zona cuenten con el mantenimiento y la infraestructura necesarios para su explotación responsable.