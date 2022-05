Un ahorro de $8,000 fue la base para emprender

Veinte años y un negocio pequeño de ropas de mu­jer que ha logrado colo­car en una importante pla­za comercial es la base del emprendimiento que co­menzó con un ahorro de RD$8,000 y como única experiencia el haber trans­formado las camisas de su hermano y los pantalones de su padrastro

“Desde pequeña siempre me ha gustado la moda, me encantaba cortar pren­das y transformarlas, le aga­rraba las camisas a mi her­mano e inventaba con ellas, hasta los pantalones a mi padrastro, obvio casi siem­pre me querían matar por esto- risas, afirma Allison Aponte.

Cuando llegué a este país a finales de 2019 desde Vene­zuela quería hacer algo nue­vo, aparte de estudiar (llegó a los 17 años) pasé por mu­chos trabajos, uno de ellos fue ser modelo de una fá­brica de trajes de baño, con lo que logré comprarme mi primera máquina de coser, practiqué mucho, vi videos, y dije ¿por qué no crear mi propio negocio?, explica la dueña de Tupé.

Así que empecé a poner mi sueño en marcha, pero… ¿cómo empezar sin capi­tal?. Fue poco a poco, dijo Allison, comprando prime­ro pocas telas y haciendo “tops” sencillos, y así va su­biendo la demanda con eso invertía en más telas, y ella misma manejaba las redes, mis amigas fueron las mode­los y así la marca se fue dan­do a conocer en redes.

Con los RD$8,000 ahorra­dos de otro trabajo que te­nía, Allison se compró su pri­mera máquina de coser y RD$2,000 en telas, con las que fue haciendo prendas de vestir para mujeres, y con el producto de las ventas iba reinvirtiendo el dinero en más telas y así poco a poco iba creciendo el negocio.

Hoy está en las redes sociales de Instagram y WhatsApp pa­ra concretar las compras.

La línea de su producto está orientado a mujeres.

“Uno de mis primeros men­sajes fue, girls don’t dress for boys (las chicas no se visten para los chicos) cualquier mu­jer puede usar Tupé, la idea es que se atrevan, que sean se­guras de sí mismas, son pren­das prácticas y versátiles ins­piradas en la mujer actual, moderna, trabajadora, ejem­plo de lucha y constancia”, asegura Allison.

Refiere que su plaza favori­ta es Ágora y por eso una de sus metas fue la de tener a Tupé ahí en un local fijo, (se logrará) no me canso de ir allá, veía que hacían merca­dos centrales y ayudan a los comercios locales, tenía ga­nas de hacer mi primer en­cuentro con clientas, que pudieran ver las prendas to­carlas y medírselas, así que averigüe cómo participar, la verdad fue más sencillo de lo que esperaba, y le ha ido muy bien desde entonces.

El rango de precio de las confecciones van de RD$860 a RD$1,940. Las telas para fabricar las ropas son compradas en el país y solo ella fabrica las prendas. También las cajas y fundas donde son empacadas se fabrican en este país, por lo que Allison lo define como un producto nacional.

Allison explica que las finan­zas de su negocio están a cargo de un contador y de su mamá, que es quien maneja todo el sistema administrati­vo (Quickbooks) y así desde un inicio tiene una estructu­ra de costos y siempre se re­visa por algún incremento en las telas o en los empa­ques.

