Un alto porcentaje de la población no tiene acceso a los canales virtuales de los bancos

En estos días de emergencia nacional y en que las autoridades de Salud insisten constantemente en que la mejor manera de evitar la propagación del coronavirus (Covid-19) es quedándose en casa, cientos de personas abarrotan diariamente las entidades bancarias debido a la reducción de sus horarios.

Esto a pesar de que los bancos han pedido reiteradamente a sus clientes que utilicen los canales virtuales para realizar sus operaciones. De hecho, han dado facilidades para que lo hagan.

Sin embargo, aunque no fue posible conseguir el dato preciso, evidentemente en el país todavía existe un alto porcentaje de la población que no usa los canales digitales. Algunos porque no les gusta, nos los saben usar, porque no poseen los medios para hacerlo, entre otras razones.

Un estudio publicado en el 2018 por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) señala que para el 2017 el porcentaje de población adulta que realizó pagos digitales en el país fue 33%, cifra que se ubica ligeramente por debajo del promedio de América Latina (36%), según consta en la publicación.

El experto en tecnología Arturo López Valerio asegura que en la actualidad sólo el 40% de la población en el país tiene acceso a internet banking.

Por citar un caso en particular, al cierre del 2019 el 79% de las transacciones del banco Popular fueron digitales, según una nota de la institución. Es decir que sólo en esa entidad queda un margen de digitalización de 21%. El porcentaje de transacciones móviles en el mismo año fue 56%.

El experto afirma que aunque Netflix, Uber y otras plataformas están moviendo a la gente a usar instrumentos digitales, no sucede lo mismo con sus finanzas personales porque “el efectivo es el rey en República Dominicana”.

“Yo no los uso porque no los sé usar y me gusta ir a pagar y que me den mi recibito”, dice al respecto Bárbara Amador, una señora de 59 años.

Cifras

Los datos del Banco Central indican que a enero de este 2020 había más de 4.7 millones de usuarios de internet banking y 1.1 millones de usuarios de pagos móviles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una sola persona puede tener cuentas en varios bancos.

Motivos

A continuación se citan algunas de las principales barreras para la digitalización de la banca en América Latina, según consta en el estudio de la ABA “Desarrollo de la Banca Digital en República Dominicana y sus Perspectivas”:

Conectividad: el acceso a internet y datos móviles no tienen la calidad y cobertura necesaria para el desarrollo de productos bancarios.

Educación Financiera: bajos niveles de educación de grandes segmentos de la población inciden en el desconocimiento y bajo uso de servicios financieros.

Miedo a la tecnología: desincentiva el uso de las innovaciones financieras.

Uso de efectivo: las personas tienen preferencia por el efectivo porque lo consideran más “seguro”. Los negocios informales también lo prefieren para evadir obligaciones tributarias.