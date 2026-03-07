Un encuentro de altura: Shaquille O’Neal derrocha química con Ekaterina Lisina, la modelo más alta del mundo

Shaquille O’Neal, legendario exbasquetbolista de la NBA que brilló con los Lakers, tuvo un ‘encuentro de altura’ luego de que conoció a la rusa Ekaterina Lisina, la modelo más alta del mundo.

De acuerdo con un video de 17 segundos que se publicó en la plataforma TikTok, estas personalidades del deporte y la moda se reunieron en un sitio que no fue especificado y tuvieron química.

En las imágenes se aprecia que Ekaterina se acercó al exjugador que la tomó de la cintura, por lo que sonrió nerviosa y dijo “estoy sudando”, mientras se echaba aire con una de las manos.

Acto seguido O’Neal le dio un beso en la mejilla, situación que lejos de incomodar a la modelo provocó que recargara la cabeza en el pecho del exbasquetbolista y después se fundieron en un abrazo.

Shaquille, que mide 2.15 metros, suele aparecer en fotografías en las que ninguna de las personas que lo acompañan se acerca siquiera a su estatura, pero esta vez fue distinto debido a que Ekaterina Lisina tiene una estatura de 2.05 metros y ostenta el récord Guinness como la modelo profesional más alta del mundo.

Antes de incursionar en el modelaje, la rusa también fue jugadora de basquetbol y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en donde su selección ganó la medalla de bronce.

El video se hizo viral en cuestión de minutos y desató todo tipo de comentarios, algunos en los que se cuestionó al Shaq por tomar de la cintura y darle un beso en la mejilla a Ekaterina; sin embargo, ella se mostró cómoda en todo momento tras reunirse con la leyenda de la NBA.

