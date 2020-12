Un fin de año diferente, pero con más unión familiar

Cuando pensamos en momentos valiosos y mágicos, esta especial temporada que ya finaliza es quizás uno de los primeros destellos que viene a nuestra memoria.Siendo de gran importancia en las familias.

Este año a pesar de todos los cambios que hemos tenido con el Covid-19, hay que festejar pero con todos los protocolos de lugar, sin embargo esto no le ha quitado la motivación a muchas de las personalidades de nuestro país, quienes desean recibir el año lleno de armonía, salud y paz.

Algunos planes han cambiado, otros siguen igual, lo importante es pasarla en familia, y pedir que para el próximo 2021 sea mejor-

Aquí lo que harán para Fin de Año de algunas de nuestras personalidades:

1-Wladimir Lendof, empresario.

“Yo acostumbro a irme de viaje para el exterior, pero este año lo pasaré aquí, en mi bella tierra dominicana. Estas fiestas lo pasaremos en familia, en la playa de las Terrenas de Samaná. Haremos un almuerzo en la playa, sobre todo en armonía porque lo mejor es estar tranquilo y en paz”.

Wladimir Lendof

2- Jatnna Tavárez, comunicadora

“Las fiestas de este año serán diferentes, pero tenemos que mantener el entusiasmo, sobretodo darle muchas gracias al señor, porque tenemos salud, pensando en todos aquellos que lamentablemente ya no están. Nosotros pasamos el 24 aquí en el país, pero con el núcleo de nuestra familia reducido, regularmente la cena se realiza en mi casa, con toda la familia extendida, pero este año no fue igual, sino la familia mucho más reducida, porque hay que acatar todos esos pedidos que se hace que están fundamentados en tratar de preservar nuestra salud. Mientras que el 31 de diciembre la familia nos vamos a ir a Constanza”.

Jatnna Tavárez

3- Yajaira Blanco, Relacionista Pública

“Siempre la pasamos en familia, seleccionamos un lugar del país donde podamos estar todos juntos, y tener de 3 a 4 días memorables al final de año, en navidad igual nuestra familia es muy unida y somos bastantes tradicionales en ese sentido, sin embargo por la situación actual y pensando en cuidarnos nos quedaremos en la ciudad en ambas fechas”.

Yajaira Blanco

“Pienso que todo esto en lo personal o como yo lo he tomado en sus diferentes etapas, sirve para que seamos reflexivos en muchos aspectos, desde valorar la libertad a la que estábamos acostumbrados, la cercanía familiar el deseo de cuidar de los nuestros, aprender a tolerar ser pacientes y entender que el destino y hasta la vida misma no nos pertenece y debemos accionar, ser y vivir para mejorar como seres humanos y tratar de cada día buscar un propósito de vida para que valga la pena. En mi caso particular deseo ser mejor persona tanto para mí como para mi entorno, esa es mi mayor visión desde que todo esto inició”.

4- Maeno Gómez Casanova, empresario

Para la noche buena me la pasaré con la familia más cercana. Para navidad tengo planeado irme de viaje a esquiar, alquilamos una cabaña, donde pretendemos estar en otro ambiente, pero siempre tomando todas las medidas necesarias para protegernos de la pandemia.

Maeno Gómez Casanova

5- Yulissa Báez, directora de Adocem

“Este año los planes han variado. El 31 de diciembre mi esposo y yo nos íbamos a un lugar del país a aventurar, un lugar con las comodidades básicas pero nada ostentoso, fuera de las fiestas y los eventos tradicionales. Este año nos ha limitado tanto el tiempo de compartir con la familia que decidimos quedarnos y aprovechar esos días y estar en familia, nos vamos todos a pasar el fin de año a Punta Cana. El 2020 nos ha enseñado a valorar el tiempo que pasamos juntos”.

Yulissa Báez, directora de Adocem

6- Hiddekel Morrison, especialista en tecnología y comunicador

“Ciertamente hay una variación importante en las fiestas de Fin de Año, que pasaremos juntos a nuestros familiares, y es que no tendremos contacto físico, vamos a dar cumplimiento al distanciamiento social. Tradicionalmente nos reunimos de manera presencial, y este año por primera vez no será así, sino que realizaremos conexiones virtuales en las diferentes plataformas, contacto telefónico, son los recursos que vamos a utilizar para mantener una cercanía, bajo la virtualidad”.

Hiddekel Morrison, especialista en tecnología y comunicador

7- Guiomar Álvarez de Abellán, artista plástica

“Como siempre hemos hecho desde que residimos en República Dominicana, pasamos la Navidad en Punta Cana y luego iremos a Casa de Campo, ya que desde que estamos aquí, no pasamos la Navidad en España. Nos gusta pasarlas aquí en el mar”.

Guiomar Álvarez de Abellán, artista plástica

8- Rommy Grullón, empresaria

“Este año reducimos la cantidad de personas con las cuales solemos compartir en estas fechas, y nosotros para reunirnos acostumbramos a realizarnos la prueba rápida de Covid. Esta vez queremos ir a la playa de Guayacanes, haremos un almuerzo-cena, a orillas del mar, que le gusta mucho a todos. Ha variado un poco los planes ya que siempre hacíamos una cena en la casa de nuestros padres, luego nos íbamos a un hotel, hay cierta incertidumbre con el horario del toque de queda, porque dicen que pueden flexibilizar el horario, si flexibilizan, cenaremos en el JW Marriot, si no, iremos a la playa”.