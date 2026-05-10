Un hombre ataca con un arma blanca a un agente de Digesett durante operativo en Bonao

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La rutina de un operativo preventivo de tránsito en el corazón de Bonao terminó convertida en una escena de violencia y tensión, cuando un hombre atacó con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en momentos en que las autoridades fiscalizaban a conductores que violaban la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El hecho ocurrió en la calle Duarte, próximo al parque Duarte, una de las zonas más transitadas del municipio, donde agentes de la DIGESETT realizaban labores de control y regulación vehicular.

De acuerdo con el informe oficial, todo comenzó cuando una joven, presuntamente menor de edad, fue detenida por desplazarse en motocicleta en vía contraria, sin casco protector y sin portar documentos.

La intervención de los agentes buscaba prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, en medio de las constantes denuncias por imprudencia vial y circulación irregular de motocicletas en distintas ciudades del país. Sin embargo, la situación se tornó violenta en cuestión de minutos.

Según las autoridades, el ciudadano Sebastián Adames llegó al lugar visiblemente alterado y con actitud agresiva, intentando impedir el procedimiento que realizaban los agentes.

Testigos narraron que el hombre vociferaba mientras trataba de retirar la motocicleta retenida, desafiando a los miembros actuantes y creando un ambiente de tensión frente a decenas de curiosos que observaban la escena.

En medio del forcejeo y la confusión, Adames presuntamente sacó un arma blanca y atacó al cabo Francis Henríquez Guillén, miembro de la Policía Nacional asignado a la DIGESETT, ocasionándole una herida en el antebrazo izquierdo.

El ataque provocó momentos de alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona, quienes observaron cómo los agentes intentaban controlar la situación para evitar consecuencias mayores.

A pesar de la agresión, los miembros de la DIGESETT lograron reducir y arrestar al agresor, trasladándolo posteriormente al destacamento policial correspondiente.

El agente herido recibió asistencia médica tras la lesión sufrida mientras cumplía labores de regulación y control del tránsito.

La DIGESETT informó que Sebastián Adames será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones del caso.

En un comunicado, la institución reiteró que sus agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos y defendió las acciones preventivas que diariamente realizan en calles y avenidas del país para reducir accidentes y preservar vidas.

El organismo también aprovechó para exhortar a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y colaborar con las autoridades durante los operativos de fiscalización, recordando que la violencia contra agentes del orden constituye un delito sancionado por la ley.

FUENTE: LISTIN DIARIO