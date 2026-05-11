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Un hombre mató a una mujer y luego se suicidó en Salcedo

La víctima fue identificada como Alfania Manuela Hernández

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Un hombre mató a tiros a una mujer con la que presuntamente mantenía una relación extramatrimonial y posteriormente se suicidó, en un hecho ocurrido la noche de ayer domingo en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

La víctima fue identificada como Alfania Manuela Hernández.

Mientras que el presunto homicida suicida es Rómulo Rafael Almánzar.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que dieron origen al hecho.

Miembros de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y el médico legista se presentaron a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Infografía
Rómulo Rafael Almánzar, presunto autor de la tragedia. (FUENTE EXTERNA)

En el lugar fue ocupado un revólver, arma con la que presuntamente el hombre cometió el hecho.

Reacciones de las autoridades y comunidad

La fiscal titular de Hermanas Mirabal, Zoila Rodríguez, calificó el hecho como «una situación muy lamentable» que ha generado profunda consternación entre los residentes de Ojo de Agua.

«Nos sentimos muy abrumados con esta situación y pedimos tanto a la comunidad como a los familiares reflexionar ante hechos como este», expresó la representante del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que los cuerpos serían trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Fuente: Diario Libre

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