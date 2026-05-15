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Un mes de prisión preventiva contra ciudadano que agredió agente de la DIGESETT en Bonao

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Bonao impuso un (1) mes de prisión preventiva como medida de coerción contra el ciudadano Sebastián Adames, acusado de agredir con un arma blanca tipo cuchillo al cabo Francis Enrique Guillén, adscrito a esta institución.

El hecho ocurrió el pasado viernes 8 del mes en curso, en la calle Duarte, próximo al parque Duarte de este municipio, durante un operativo preventivo de tránsito.

La medida deberá ser cumplida en la cárcel pública Inmaculada Concepción de La Vega. Asimismo, el tribunal fijó para el 11 de julio del presente año la revisión de la medida de coerción.

La DIGESETT reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y la protección de sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

Fuente: Panorama

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