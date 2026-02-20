UN MONITO ABANDONADO POR SU MAMÁ SE APEGÓ A SU PELUCHE

El pequeño Punch, el mono bebé que se volvió viral por aferrarse a un peluche tras ser abandonado por su madre en el Zoológico de Ishikawa en Japón, volvió a ser noticia por una escena que conmovió a miles de personas.

En un video que circula en redes sociales, se ve el momento en que un macaco más grande se acerca de forma agresiva y lo intimida. Punch, visiblemente asustado y vulnerable, no tuvo a quién recurrir. En medio del miedo, hizo lo único que conoce para sentirse seguro: abrazó con fuerza su inseparable peluche.

El objeto, que sus cuidadores le dieron cuando fue rechazado al nacer, se convirtió en su único refugio emocional. La imagen del pequeño aferrado a su peluche, buscando consuelo, generó una ola de mensajes de tristeza, empatía y amor en todo el mundo.