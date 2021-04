Un problema de WhatsApp bastante molesto quedará solucionado en breve

Recientemente hay una queja sostenida de los usuarios de WhatsApp y tiene que ver con que las conversaciones no se guardan en la nube. Al no ser posible esto, no se pueden traspasar las conversaciones y las copias de seguridad de Android a iOS y viceversa. Sin embargo, una solución está en marcha.

WhatsApp busca mejorar la experiencia del usuario y la aplicación de Facebook aseguró que permitirá la transferencia de la copia de seguridad desde un móvil Android hasta un iPhone y viceversa.

¿Qué otros cambios llegan en WhatsApp?

En los próximos días se podrá utilizar WhatsApp Web de manera independiente al celular. Esto significa que no hará falta tener el teléfono cerca de la computadora en la que esté abierta la sesión.

Por otro lugar, WhatsApp permitirá que la cuenta se pueda usar hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo, incluyendo otro teléfono celular. Esto será ideal para aquellas personas que trabajen con su smartphone.

Fuente: DL