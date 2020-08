Un riñón para Alcaris: “Por favor, ayúdenme”

Alcaris González es de Higüey. Desde 2014 sufre de una enfermedad grave por insuficiencia renal que le obliga a asistir a un doloroso tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana.

Lo ha estado haciendo durante seis años con altibajos, dice.

“También he estado tratando de recibir un trasplante de riñón durante esos años y no he podido hacerlo porque no tenía el donante del órgano. Ahora, gracias a Dios, he encontrado un donante, familiar lejano, que es la esposa de uno de mis sobrinos. Ya hemos realizado todos los estudios médicos correspondientes para el trasplante”.

Los médicos tienen previsto hacer el trasplante una vez concluya el estado de emergencia.

Alcaris explica que ha gastado todo lo que tiene en la preparación. No tiene trabajo a causa de la pandemia y todavía debe hacerse diálisis y comprar medicamentos costosos.

Es por ello que solicita la asistencia de personas que puedan ayudarle a tener una segunda oportunidad de vida, pues el costo del trasplante es de aproximadamente 20,000 dólares.

De esta forma “podré salir de la miseria que es estar conectado a una máquina durante 4 horas, 3 veces a la semana. Por favor, ayúdenme”, suplica.

Para los fondos, se ha creado una página en www.gofundme.com donde en contrarán información y podrán aportar de forma pública o anónima.

Las contribuciones también se pueden hacer a nombre de Sebastián Alcaris González Félix en las cuentas de ahorros 811724491 (en pesos) y 818406852 (en dólares) del Banco Popular.

Por: Listin Diario