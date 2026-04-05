Salud
Un solo episodio de consumo excesivo de alcohol al mes puede triplicar el riesgo de daño hepático
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RESUMEN
Resumen generado con IA ·
La forma en que se consume alcohol puede tener un impacto decisivo en la salud del hígado, especialmente en personas con condiciones como obesidad, hipertensión o diabetes.
Un estudio advierte que incluso un episodio mensual de consumo excesivo puede triplicar el riesgo de desarrollar fibrosis hepática avanzada.