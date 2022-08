Un tribunal mantiene restricciones en Florida a operaciones de glúteos

Un tribunal de apelaciones de Florida rechazó este miércoles un pedido que buscaba dejar sin efecto restricciones emitidas por la junta médica de este estado del sureste de EE.UU. sobre los procedimientos para el «levantamiento de glúteos».

El pasado junio, la Junta de Medicina de Florida emitió una regla de emergencia mediante la cual limitaba a los cirujanos de este estado a realizar cada día un máximo de tres de estas operaciones, conocidas como «levantamiento brasileño» y que consisten en la extracción de grasa de partes del cuerpo del paciente y posterior inyección en sus glúteos para darle volumen.

La regla mereció su impugnación en un tribunal de apelaciones con sede en Miami por parte de un grupo denominado Surgeons for Safety (Cirujanos para la Seguridad) y siete médicos individuales, quienes argumentaron que no tenía justificación dado que no mejoraría la seguridad del paciente.

El tribunal, sin embargo, señaló en su decisión que «la regla contiene enunciados plausibles y racionales para el requisito que impone», como informa el canal local CBS Miami.

La regla de la junta médica pone de relieve las 10 muertes registradas en los últimos 3 años en pacientes que se sometieron a esos procedimientos quirúrgicos y que fallecieron a causa de embolias de grasa pulmonar, es decir por grasa que entró en su sangre.

Los peticionarios pusieron en cuestión que ese número de defunciones constituya una emergencia suficiente sin tener en cuenta «el número total de procedimientos».

«No creemos que estemos en posición de cuestionar el juicio de la Junta de Medicina con respecto a la cantidad de muertes aceptables involucradas en cirugías cosméticas puramente electivas», respondió en su escrito el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida.

Como informa el canal, si bien la regla de emergencia tiene una duración de 90 días, un comité conjunto de la junta médica y la Junta de Medicina Osteopática de Florida trabajan en la redacción de una regla permanente.

En Florida se han registrado muertes de personas que se han sometido a estas operaciones y la mayoría de los fallecidos son mujeres, con Miami como la ciudad con más decesos a causa de estos procedimientos, según investigaciones de medios locales.

La Junta de Medicina de Florida ya había establecido en 2019 reglas para los cirujanos que practiquen estos procedimientos, las cuales entre otras prohíbe inyectar la grasa dentro o por debajo de los músculos de los glúteos, pues al hacerlo se puede perforar una vena de esa zona y eso puede hacer que la grasa llegue al corazón y los pulmones y causar un fallo orgánico.

Fuente: EFE