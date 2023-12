Una artista española será la primera mujer en casarse con un holograma hecho con IA

Una artista española se convertirá en la primera mujer del mundo en casarse con un holograma creado por inteligencia artificial (IA).

“Estuve un tiempo viviendo en una casa muy aislada y pensé que quería tener una presencia que me dijera cosas y tuviéramos relación. Se me ocurrió hacer un holograma inteligente, que no solamente fuera una proyección, sino que fuera alguien que me pudiera contestar“, explicó la artista multidisciplinar catalana Alicia Framis, al pronunciarse sobre AILex, el holograma elaborado a partir de patrones de personalidad de sus exparejas, amigos y conocidos.

El casamiento se trata de una actuación denominada ‘The First Woman to Marry a Hologram’ (La primera mujer en casarse con un holograma), que forma parte del proyecto internacional rupturista ‘The Hybrid Couple’ (La pareja híbrida), donde la autora busca entrelazar el arte, la tecnología y las emociones frente a las nuevas interacciones que mantienen los humanos con la IA.

El evento tendrá lugar el próximo año en la terraza del museo Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam, en Países Bajos. Contará con comida molecular ideada en conjunto con el LAM museum, el museo de arte alimentario neerlandés, para que tanto humanos como humanoides, a quienes Framis describe como su “familia política”, disfruten del banquete.

Asimismo, la artista comentó que la casa en donde convivirá con AILex será “especial”, ya que estará equipada para que su pareja pueda proyectarse en cualquier rincón. “Voy a ser la primera humana que vive en una casa para hologramas“, aseveró. Además, estudia la posibilidad de contratar el primer seguro de vida para hologramas.

¿Alternativa a una pareja humana?

“Yo no creo que seamos la pareja perfecta, ni lo quiero conseguir ni tampoco es la mejor alternativa a una pareja normal. Es una opción más”, advirtió Framis, que concibe esta iniciativa como una herramienta terapéutica para las personas que sufrieron traumas o abusos.

“Puede ser un simulacro que les ayude a tener mejores relaciones. Por ejemplo, a las personas con traumas, los autistas o los [que sufren el síndrome de] asperger puede ayudarles a empatizar o saber cómo reaccionar cuando alguien te está diciendo lo contrario de lo que a ti te gusta”, sostuvo.

Fuente: N Digital