Una aventura para los sentidos en Eco del Mar

Tras un recorrido de 307 kilómetros disfrutando del sur del país, con alrededor de 5 horas y 40 minutos en la carretera, comenzó una aventura ecológica en la que, en primera instancia, a la entrada, se visualiza un paisaje caracterizado por arena roja y cactus.

Al llegar a Eco del Mar, ubicado en la provincia de Pedernales entre Cabo Rojo y colindando con el Parque Nacional Jaragua, se sintió la brisa, se observó el color turquesa del mar de la llamada Playa de la Cueva de los Pescadores, se tocó la arena blanca y se respiró aire puro.

Caminé un poco para conocer la tienda de campaña o Garden tents en la que se iba a acampar, la cual tenía dos camas para dormir, luz y acceso a un baño en condiciones lo más naturales posibles con piso de piedras, sin techo y la comodidad de una ducha.

Pasadas las horas entré en contacto con Katherine Cruz, encargada de Relaciones Públicas y Mercadeo del natural lodge, quien me informó que aparte de esa opción para dormir, existen más, como las safari suites o tiendas de campaña africanas que tienen nombres de estrellas como Polaris, Antaris y Orión; las Cactus junior suites o bungalow, en madera, cuyo nombre viene dado por la vegetación de la zona; adicional, poseen otras opciones de tiendas de campaña que tienen sus camas y, aunque no tienen baño, gozan de la privilegiada vista de la playa.

“Es un sueño en el que me despierto cada día y que me emociona al contemplar su belleza natural. Los colores que veo en el mar me evocan diferentes emociones; ayer, por ejemplo, en el atardecer el mar estaba rojo, aquí los colores pueden variar según el viento”, expresó Katherine.

Gastronomía

Disfrutando de la tarde, pasé a almorzar en un ambiente tropical, sentada en una mesa de madera y con los pies sobre la arena blanca. Su chef, Máximo Parra, cuida los detalles en cada plato que sirven, de los que puedo mencionar el pulpo a la gallega, lambí, pescado del día, camarones o langostinos a la plancha; chillo al coco y cola de langosta.

Hay risotto de hongos y camarones, arroz de mar, pechuga a la plancha, milanesa primavera, filete de res en salsa de hongos o blue cheese; pastas en diferentes versiones, ensaladas; y como toque final los postres, a elegir, entre helados artesanales, pastel de coco, chupito de rum y sorbete de frutas.

Bebidas

Al llegar la noche, sostuve una conversación con la capitana del área de alimentos, bebidas y de los camareros, Elsa Kelly, una joven sonriente de Samaná a la que le encanta compartir, atender a los huéspedes y hacer cócteles.

Kelly explica que dentro de la variedad que se ofrece de cocteles nacionales e internacionales, las preferidas son la piña colada con alcohol y sin alcohol, el mojito clásico de limón y chinola, cervezas, caipiriña y caipiroska. “Todo me sale espontáneo, fluye solo, pues el lugar es una magia, me encanta dar servicio a la gente que nos visita”, dijo Kelly.

Luego de participar en el encendido de la fogata frente al mar, un momento marcado por la alfombra de estrellas que se veían cuando mirabas el cielo, llegó la hora de dormir en la casa de campaña que solo cierras con un zipper, dentro de ella, se concilia el sueño mientras se escucha la brisa, llega la relajación porque te sientes en un lugar seguro y ecológico; y no hay mosquitos que te zumben al oído.

Excursión a Bahía de las Águilas

Por otro lado, el administrador del lugar, Miguel Batista, dijo que el visitante tiene la opción de tomar una excursión a Bahía de las Águilas, que es una de las playas con aguas cristalinas más bellas del área. Hay diferentes opciones en el precio para ir en lancha que rondan los 3,500 pesos dominicanos la ida y el regreso; también se encuentra este paseo más personalizado.

Si se toma el viaje en lancha se pueden observar a las tortugas carey y las tinglares, manatíes, lambies, estrellas de mar; en cuanto a animales terrestres aparecen las iguanas rinocerontes y para los amantes de la naturaleza se aprecian gran variedad de cactus por lo seca de la tierra.

Otros lugares a conocer

Cercano a la casas de campañas se encuentran varios lugares que se pueden conocer como la Isla Beata, Alto Velo, El Hoyo de Pelempito, río el Mulito y la laguna de Oviedo.