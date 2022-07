Una celebración del Día del Padre ¿sólo para los que fallecieron?

Hoy no debería ser un domingo cualquiera, pero el transitar las calles sugiere que sí lo es. República Dominicana conmemora el Día del Padre de una manera “floja” desde el punto de vista comercial pero muy activa si se visitan los campos santos.

En las calles y estrechos pasillos del Cementerio Nacional Máximo Gómez el vaivén de la gente fue notorio. Muchos se detenían en los puestos de flores y velones- aunque pese a eso, los vendedores afirmaban que “la cosa estaba floja”, tal como consideraron Flasina Campusino y su hermana- otros se agrupaban en espera de algún familiar para recordar juntos a sus padres y/o abuelos.

Para María Magdalena Grullón es la primera vez que conmemora la fecha en este tipo de lugar; ya que su papá falleció en enero de este 2022. “Estoy triste. Mi papá era una persona agradable y querida, por esa razón mis hermanos y yo nos reunimos aquí para hacer una oración cristiana y de una manera u otra estar con él”.

En el caso de Ramón Sánchez, quien es huérfano de madre y padre, no siempre tiene las fuerzas para visitar las tumbas de ambos, que partieron hace 12 y 13 años, respectivamente. Para él es como si hubiera ocurrido ayer, “eso yo no lo he podido superar, vengo por la obligación de hijo, pero me da mucha nostalgia porque fueron padres ejemplares… no tengo palabras para describir el amor que nos dieron a mí y a mis hermanos”. En miras de honrarlos, como padre de dos hijos, trata de replicar lo que recibió de ellos, inculcándoles buenos modales, educación, buen trato a los demás y un estilo de vida de constante superación.

El amor transciende el tiempo y la dureza de la muerte. Es la conclusión a la que se puede llegar al escuchar el testimonio de Nuris De Castro. Su padre falleció hace más de 35 años y todavía el hablar de su partida le entrecorta la voz, “me hubiese gustado hacerle un regalo, pero ya no es posible. “Hicimos una oración y le pusimos flores. Mi papá era muy cariñoso, nunca nos dio pela y era muy bueno”; dice en compañía de sus sobrinas que también fueron a visitar la tumba de su progenitor.

Una frialdad que se hace notoria en las calles

Comerciante de la avenida Duarte, Salvador Taveras. (JESSICA GÓMEZ)

Caminar unos dos kilómetros en la avenida Duarte y sus alrededores, en búsqueda de alguien que estuviera comprando su regalo, fue inútil. “Ando comprando algo para mí”, fue el común de las respuestas de quienes respondían sin detener la marcha. Mientras que en los puestos informales atribuían la falta de venta a la crisis económica que arropa el mundo desde hace dos años atrás, “tú sabes que ya no es lo mismo, hace un par de años era diferente, pero la vaina ha caído pila, expresó el comerciante de ropa masculina Rafelito Pérez, a quien lo conocen como “Pin”.

Lo mismo opina el vendedor de calzados y gorras, Salvador Taveras, quien lleva siete años con ese puesto, pero anteriormente tenía otro. Para él “este es un domingo como cualquier otro si lo comparas con las ventas, quizá en la tarde se venda alguito más pero seguro que no cómo años anteriores. Es que la economía está mal”.

Algo muy parecido ocurrió en las paradas de autobuses que van hacia las provincias, ¡nadie viajaba por motivo al Día del Padre!, los datos sirvan para reflexionar como sociedad sobre qué está pasando con esta importante figura en la vida de todo ser humano.

Fuente: DL