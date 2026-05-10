Una de las armas ocupadas en vehículo en que iba «Masha» fue robada a un agente, dice la Policía

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La Policía Nacional informó este domingo que una de las armas de fuego ocupadas en un vehículo en que se desplazaba la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como «Masha«, figura, de manera preliminar, como sustraída en el año 2018 a un agente de esa institución.

La información fue ofrecida por el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, quien indicó que el caso continúa bajo investigación. Además de ella, en el vehículo se transportaban Masha junto a Alexander Martínez Nolasco, alias «Habilidad», de 18 años, y Karla Julisa, conocida como «Juliquin», de 19. Todos están detenidos.

«Las personas implicadas están siendo puestas a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes», expresó Pesqueira durante una rueda de prensa.

El portavoz explicó que peritos de la Policía Científica realizan pruebas balísticas al arma ocupada para determinar si ha sido utilizada en hechos delictivos.

«En estos momentos, nuestro perito tiene el arma en el área correspondiente disparándola para hacer las comparaciones correspondientes», señaló.

Pesqueira agregó que las autoridades ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

Arrestos y ocupación de armas

Las dos armas de fuego presuntamente sin documentación legal ocupadas a Masha y a sus dos acompañantes. (FUENTE EXTERNA)

La Policía había informado el sábado sobre el apresamiento de Masha junto a Alexander Martínez Nolasco, alias «Habilidad», de 18 años, y Karla Julisa, conocida como «Juliquin», de 19, durante una intervención realizada en Boca Chica.

Según el informe preliminar, los tres se desplazaban en una yipeta Honda CR-V blanca, placa G756066, la cual fue retenida para fines de investigación.

Durante el operativo fueron ocupadas dos armas de fuego presuntamente sin documentación legal, aunque las autoridades no han ofrecido detalles específicos sobre su procedencia ni registro.

La Policía indicó que el caso se encuentra en desarrollo y que se mantiene a la espera de los resultados de las experticias.

FUENTE: DL