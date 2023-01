Una dominicana de Nueva York podría coronarse como Miss Universo este sábado

Este sábado, una entre 84 jóvenes de todo el mundo será coronada Miss Universo 2022 que, luego de retrasarse unos meses, comenzó a celebrarse en Nueva Orleans el pasado 3 de enero y que culminará hoy con el anuncio de la ganadora.

Entre estas se encuentra Andreína Martínez, la representante de República Dominicana, que, durante cada día de la competencia, ha logrado destacarse y posicionarse como una de las favoritas para llevarse la corona valorada en más de cinco millones de dólares.

La beldad nacida en Santiago y que emigró a la ciudad de Nueva York cuando era una adolescente, va en camino a cumplir el sueño que el COVID-19 le arrebató en el 2021, cuando se vio imposibilitada de participar en el certamen. Su historia migratoria y de superación y la forma en que narra aquellos momentos en que sufrió bullying en la escuela por no saber hablar inglés y de cómo vivía en El Bronx junto a otras seis personas en un apartamento de una sola habitación, le han recordado al mundo, que los orígenes no determinan cuán lejos se puede llegar en la vida.

“Para una niña de 13 años que le diga Nueva York, era como ‘wow Timesquare’, voy a vivir donde las estrellas viven, y no lo asimilé en ese momento. Sin embargo, cuando dejé a mi mamá en Santiago y a mi hermano y llegué a Estados Unidos, que llegué a El Bronx, que no era lo que yo pensaba, me asusté mucho; éramos seis personas viviendo en un apartamento de una habitación y fue un cambio drástico”, dijo Andreína en una entrevista que ofreció a Diario Libre el pasado mes de octubre mientras se encontraba preparándose para participar en el Miss Universo.

La joven de orígenes humildes, pero con un gran deseo de superación, asegura que rápidamente se dio cuenta de que “la vida en Nueva York no iba a ser fácil”, cuando le tocó llegar a la escuela sin saber inglés y ser víctima de la discriminación y la burla de sus compañeros por no saber pronunciar las palabras, pero asegura que a pesar de todas las puertas que le cerraron y todos los contratiempos, luchó para salir adelante.

Andreína asistió a la universidad pública de Nueva York, donde estudió Psicología y Ciencias Políticas y se graduó Magna Cum Laude. Luego de graduarse, la dominicana logró conseguir un espacio en el Congreso de EEUU junto a la senadora de NY Kirsten Gillibrand. Habla de ese momento como una de las grandes oportunidades de su vida. Y ahora va tras la corona del Miss Universo.

El Miss Universo se celebrará este sábado 14 de enero en New Orleans, Estados Unidos. Está pautado para iniciar a las 9:00 p.m. y será transmitido por Telecentro, canal 13.

Fuente: DL