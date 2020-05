Una enfermera denuncia «asesinatos» por negligencia de pacientes de minorías étnicas con covid-19 en hospitales de Nueva York

Una enfermera de Nevada que viajó a Nueva York para luchar contra la pandemia del covid-19, grabó un vídeo en el que denuncia «la negligencia repugnante y la mala gestión médica» que ella presenció al menos en dos hospitales de la ciudad, señalando encima que es una situación que «no le molesta a nadie».

El vídeo fue publicado en Youtube hace unos días y ya ha recibido casi 900.000 visitas. La mujer que aparece en la grabación ha sido identificada como Nicole Sirotek, trabajadora de salud de la ciudad de Elko en Nevada, que se trasladó a Nueva York para ayudar a sus colegas que se encuentran en una situación de emergencia sanitaria.

La mujer no mencionó en qué hospitales había estado trabajando, aunque parece ser que se trata de instalaciones en las que la mayoría de los atendidos son miembros de minorías étnicas. «Aquí no importan las vidas de los afroamericanos», confiesa Sirotek en el vídeo.

Según la enfermera cuando ella trató de interceder por el tratamiento de sus pacientes hispanos y afroamericanos, fue retirada rápidamente de sus casos.

Además, en sus declaraciones Nicole denuncia errores médicos básicos que causaron muertes entre los pacientes. Ella afirma que muchos de los infectados con coronavirus no están muriendo por el covid-19, sino que «son asesinados»por médicos negligentes.

«Nadie escucha, les da igual lo que le está pasando a esta gente. Yo vengo aquí cada día para ver literalmente cómo los están matando. Les da igual porque todos son minorías», lamentó.

La enfermera contó que un anestesiólogo intubó incorrectamente a un paciente y cuando se lo dijeron al médico encargado, este se negó a creérselo y esperó cinco horas antes de que el error fuera confirmado por una radiografía. Sirotek dijo que el paciente murió.

En otra ocasión una persona recibió de manera errónea compresiones torácicas, mientras que a otro paciente le dieron la insulina incorrecta. Ambos enfermos también fallecieron.

«Aquí no estamos tratando el covid-19. Desde que estoy aquí no he visto a nadie escuchar los ruidos pulmonares [en los pacientes]», confiesa la mujer y añade que ha intentado contactar con diferentes colectivos y organizaciones, pero por el momento no ha recibido ninguna respuesta. «Nadie hace nada», concluyó.

Según The New York Post, que cita a Quinton Martínez, uno de sus compañeros de enfermería de Nevada, quien también viajó a Nueva York para tratar a pacientes con el nuevo coronavirus, cuando el vídeo apareció en la red, Nicole fue enviada a otro lugar.

«No me sorprendió lo que le estaba pasando», dijo Martínez. «Según lo que vi, pensé que tendrían un mayor respeto por las personas y mejores prácticas de control de infecciones para ayudar a prevenir que [los pacientes] empeoren», añadió el hombre refiriéndose al sistema sanitario de la ciudad.

Actualmente la ciudad de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos con 174.709 casos de infectados y más de 14.000 muertes confirmadas, según los datos recientes. Al mismo tiempo el número total de los infectados en el país se acerca a 1.300.000, mientras que más de 76.000 personas fallecieron.

Fuente: RT