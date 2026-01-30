Una pareja estadounidense demanda a una clínica de fertilidad por implantar embrión equivocado

Steven Mills y Tiffany Score esperaron años para convertirse en padres. El 11 de diciembre, cuando por fin nació su hija tras un tratamiento de fertilidad en Florida Central, creyeron que habían cumplido el sueño más importante de sus vidas. Sin embargo, la alegría pronto dio paso a la confusión: la bebé presentaba rasgos físicos que no coincidían con los de ninguno de los dos. Pruebas genéticas confirmaron luego lo impensable: la niña no comparte vínculo biológico con la pareja.

El error, según una demanda presentada el 22 de enero, habría ocurrido en el Centro de Fertilidad de Orlando, operado por IVF Life Inc., donde por accidente se implantó un embrión que no pertenecía a Mills y Score. Aun así, la pareja ha mantenido el cuidado de la bebé y reconoce el profundo lazo afectivo que se creó durante el embarazo y después del nacimiento, mientras enfrenta la angustia de no saber quiénes son los padres biológicos.

La acción legal busca que la clínica informe a otras pacientes que tenían embriones almacenados en el período en cuestión y que financie pruebas genéticas para nacimientos atendidos en los últimos cinco años. También exigen claridad sobre el destino de sus propios embriones, que, según la clínica, permanecían congelados desde 2020. La pareja teme que su embrión haya sido implantado en otra mujer y que exista otro niño criado por una familia distinta.

El caso avanza en los tribunales mientras el centro médico enfrenta cuestionamientos previos por deficiencias operativas detectadas en 2023, que derivaron en una sanción a su director en 2024. En una audiencia de emergencia, la clínica aceptó preliminarmente realizar las pruebas solicitadas, mientras la jueza advirtió sobre la falta de leyes claras en Florida para manejar situaciones como esta, donde se cruzan la ciencia, la ética y la vida familiar.

Fuente: Panorama