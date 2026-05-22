UNICARIBE adquiere plataforma Educaçao+a con 957 laboratorios digitales utilizados por Purdue University

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Santo Domingo República Dominicana. – La Universidad del Caribe, UNICARIBE, implementó la plataforma Educaçao+a, integrando 957 laboratorios virtuales e inmersivos orientados a fortalecer la formación práctica de sus estudiantes.

La nueva herramienta permitirá que los alumnos accedan a experiencias de laboratorio en entornos digitales mediante simulaciones avanzadas, diseñadas para complementar la docencia presencial, híbrida y virtual, incorporando tecnologías disruptivas aplicadas a la educación superior.

Esta plataforma es utilizada por reconocidas instituciones internacionales, entre ellas Purdue University, Universidad de São Paulo, Universidad de Los Andes y Universidad Europea, así como por diversos centros de educación superior de América Latina.

UNICARIBE destacó que, “esta incorporación responde a la necesidad de ofrecer a sus estudiantes recursos de aprendizaje alineados con las transformaciones tecnológicas que experimenta la educación superior a nivel mundial.”

El Canciller José Alejandro Aybar M. indicó que, con este acuerdo, “UNICARIBE fortalece su liderazgo como una universidad comprometida con la innovación, calidad académica y la transformación digital.”

Asimismo, señaló que los estudiantes de la institución tendrán acceso a las mismas oportunidades de formación STEAM que reciben los estudiantes de Purdue University en Estados Unidos o de la Universidad de Los Andes en Colombia.

Por su parte, Héctor Escobar destacó que la incorporación de esta plataforma permitirá a los estudiantes de UNICARIBE, acceder a experiencias de aprendizaje más dinámicas, inmersivas y alineadas con las competencias que demanda el entorno profesional actual.

Felicitó a la universidad por convertirse en la primera institución de educación superior de la República Dominicana en implementar esta plataforma.

Los laboratorios digitales facilitan la experimentación, la repetición de prácticas, la observación de fenómenos complejos y el desarrollo de competencias aplicadas en ambientes seguros, flexibles y disponibles en línea.

UNICARIBE explicó que la adquisición de esta plataforma representa un paso importante en el fortalecimiento de su modelo educativo, especialmente en áreas donde la práctica, la simulación y la interacción con escenarios reales o aproximados resultan esenciales para elevar la calidad de los aprendizajes.

El convenio también permitirá ampliar las oportunidades de acceso a laboratorios para estudiantes que requieren mayor flexibilidad horaria o que cursan asignaturas bajo modalidades apoyadas en tecnologías digitales.

De esta manera, la universidad busca reducir brechas de acceso, enriquecer la experiencia académica y responder a las nuevas demandas de formación profesional.

Las autoridades universitarias señalaron que la educación superior enfrenta el desafío de integrar tecnologías que no sustituyan el rigor académico, sino que lo potencien.

En ese sentido, los laboratorios virtuales se conciben como una herramienta complementaria para fortalecer la enseñanza, apoyar el trabajo docente y ofrecer mayores oportunidades de práctica a los estudiantes.

Con esta adquisición, UNICARIBE reafirma su compromiso con una educación pertinente, innovadora y conectada con las mejores prácticas internacionales.

La institución subrayó que la transformación digital universitaria no se limita a incorporar plataformas tecnológicas, sino que exige repensar la forma en que se enseña, se aprende y se evalúan las competencias profesionales.

La Universidad del Caribe continuará impulsando alianzas estratégicas que contribuyan a elevar la calidad académica, fortalecer la experiencia estudiantil y consolidar su papel como una institución comprometida con el desarrollo del país y con la modernización de la educación superior dominicana.

Tecnología Educativa

La Universidad del Caribe , UNICARIBE, cuenta con algunas de las plataformas tecnológicas más robustas y avanzadas del ecosistema educativo internacional, utilizadas por universidades de clase mundial.

Entre ellas se destacan Banner, Blackboard, Class y CloudLabs, herramientas empleadas por millones de estudiantes alrededor del mundo para fortalecer procesos de enseñanza, aprendizaje e innovación académica.

Gracias a esta visión de transformación digital y excelencia educativa, UNICARIBE ha sido posicionada como la universidad número 27 más innovadora de Iberoamérica, de acuerdo con el ranking INNOVATEC 2025.

En la gráfica, el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., adjunto a Héctor Escobar de Educaçao+a.

Ambos académicos mientras suscriben el novedoso convenio que convierte a UNICARIBE en ser la primera institución de educación superior en utilizar esta plataforma en la República Dominicana.