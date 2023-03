Unos 461 locales no cumplieron con las normas sanitarias para su habilitación

El Ministerio de Salud Pública estableció en sus memorias institucionales correspondientes al año 2022 que se efectuaron 461 ceses de servicios de establecimientos de salud por incumplimiento a los estándares de calidad del servicio o no posesión de licencia de habilitación.

La decisión se tomó luego de que 1,212 establecimientos de salud fueron inspeccionados para la valoración previa a la emisión de certificado de habilitación.

En cambio, fueron entregadas 1,347 licencias de habilitación de centros y servicios de salud a nivel nacional, que reúnen los estándares mínimos establecidos en el orden de recursos humanos, equipos, infraestructura física y gestión de documentos para prestar servicios de calidad.

El documento no desglosa la proporción por ubicación geográfica ni las razones específicas del porqué dichos establecimientos no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Salud No. 42-01 y su Reglamento de Habilitación No. 1138-03.

La regulación, control, fiscalización y vigilancia de los medicamentos, productos sanitarios, alimentos, cosméticos, productos de higiene personal, del hogar y para procesos industriales, tecnologías y materiales de uso humano, que se consumen o utilizan en la prestación de servicios de salud y/o en la alimentación, para garantía de la inocuidad de los mismos, se realiza a través del Viceministerio de Regulación de Productos de Consumo Humano.

De acuerdo con las memorias, en 2022 se emitieron 9,354 licencias de registros sanitarios de medicamentos, alimentos, cosméticos e higiene y productos sanitarios y 3,730 renovaciones.

La categoría de mayor demanda fue la de “Alimentos y Bebidas”, donde se expidieron 5,522 licencias y 140 renovaciones.

A esta le sigue el renglón de «Medicamentos» con 1,325 nuevas licencias y 2,836 renovaciones.

En cuanto a los productos cosméticos y de higiene, se emitieron 2,300 licencias y 675 renovaciones.

Salud Pública cita como un logro la “reducción del tiempo de respuesta a solicitudes de autorización de publicidad de 20 días establecidos a 10 días hábiles de los trámites ordinarios y simplificados”.

Asimismo, constata 76,332 autorizaciones aduanales, atendidas por medio de la plataforma de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VuceRD) de importaciones y exportaciones, reduciendo los tiempos de respuesta de 10 días a dos días en promedio.

Actualmente, Salud Pública representa el 45 % de las solicitudes procesadas ante la Dirección General de Aduanas (DGA).

A través de la implementación los de permisos electrónicos y la tarifa de importación/exportación de Salud Pública y la Ventanilla Única de Comercio Exterior de República Dominicana, se recaudaron ciento diez mil millones de pesos (RD$110,000,000.00).

Productos para exportar

En 2022, quedaron habilitadas 18 plantas cárnicas y ocho plantas lácteas para exportación desde República Dominicana de productos a países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Brasil, Chile y España.

También se otorgaron 350 licencias de habilitación de farmacias.

Unos 2,912 establecimientos de expendio y fabricación de alimentos y bebidas fueron inspeccionados, así como 3,259 laboratorios y distribuidoras.

De acuerdo con el ministerio, en el año 2022 se emitieron 5,176 autorizaciones para productos controlados.

Fuente: DL