Uruguay se convierte en el primer país en ratificar acuerdo Mercosur-UE tras voto en el Congreso

Uruguay se convirtió, este jueves, en el primer país en ratificar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras su aprobación en el Congreso.

La cámara de Diputados aprobó el tratado por 91 votos a favor y dos en contra, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. Argentina también se encamina este jueves a acoger el acuerdo, firmado en enero en Asunción, tras más de 25 años de negociaciones.

Brasil y Paraguay, los otros dos miembros plenos del bloque sudamericano, completarían con éxito la tramitación parlamentaria de su ratificación en los próximos días.

– Una «señal» para Europa –

Con los países del Mercosur en carrera para ser los primeros en aprobar el acuerdo, Uruguay pegó primero con un proceso que duró poco más de una semana en el Congreso. El documento fue tratado por una Comisión Parlamentaria, que recibió a sectores productivos y sindicales, previo a su votación en el Senado y en la cámara baja.

«Es algo histórico» y «una señal» para Europa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, tras presenciar la votación.

El acuerdo «ya no es parte de un debate, ahora es parte de una construcción», agregó Lubetkin. «Sin duda, no será sencillo» ponerlo en marcha, advirtió.

El acuerdo despierta fuertes reparos en varios países de Europa, encabezados por Francia, lo que llevó al Parlamento Europeo a congelar al menos durante un año y medio su ratificación. Los eurodiputados elevaron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la legalidad del tratado, pero la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional.

Por el momento, no ha tomado una decisión. Algunos países, como Alemania y España, están de acuerdo con avanzar en la implementación.

La preocupación de Francia y otros países de Europa se centra en el impacto en su agricultura y ganadería que pueda ocasionar la puesta en marcha de la gigante zona de libre comercio.

En el Mercosur el tratado tiene un amplio respaldo, pese a los reparos de algunos sectores industriales y de otros, como la vitivinicultura. Persisten las dudas sobre cuotas de exportación que se definirán en negociaciones internas de ambos bloques.

Al ponerse en marcha, el acuerdo creará la mayor zona de libre comercio del mundo al eliminar progresivamente aranceles y abrir cuotas de exportación de bienes y servicios entre los 27 Estados de la Unión Europea y los cuatro miembros fundadores del Mercosur, un universo de más de 700 millones de personas.

El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

Fuente: