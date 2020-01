Usuarios del Reservas se quejan del cobro de RD$70 por imprimir estado de cuenta

Clientes del Banco de Reservas de la República Dominicana se han quejado porque la institución bancaria les cobra RD$70 por imprimir sus estados de cuenta.

Indican incluso que las personas de Servicio al Cliente de la entidad bancaria, les informan que la tarifa por este servicio fue aumentado de 25 pesos a 70.

“Mi breve experiencia con Banreservas: La pasada semana me dirigí a la sucursal ubicada en Miraflores con la intención de solicitar tres estados de cuenta, ¡Sorpresa! La joven que me atiende me informa que por la impresión de cada estado de cuenta debo pagar 70 pesos, le pregunto el por qué si hace menos de un año solicité y no tuvo costo alguno me responde que costaba 25 pesos cada estado y que fue aumentado a 70, rechacé pagar ese abusivo aumento y me retiré de la entidad bancaria”, comenta Jesús Gómez.

“Fui a pedir un estado de cuentas y la joven me dice que cada hoja impresa me cobran 70 pesos por lo que preferí que me lo enviaran digital a mi correo”, expresó Jawdat Cruz a través de Twitter.

Otra persona que también se quejó a través de la red social Twitter fue Isabel Pérez, quien aseguró que a ella le cobraron 325 pesos por imprimirle su estado de cuenta.

“Hasta dónde llegarán los bancos, se hacen rico con el dinero ajeno y de paso todo los servicios lo han subido. Cobran RD$150 por una carta y RD$325 por imprimir un Estado de cuenta. Eso es en cargo por reimpresión de estados de cuenta (por página)”, dijo la joven.

“El banco de los dominicanos” @BanreservasRD sin aviso previo te cobra 35 pesos por cada página [A BLANCO Y NEGRO] de tu estado de cuenta de tu dinero tuyo de tu propiedad. Cualquier lugar de impresiones cobra una página máximo en 3 pesos… ¡Qué Barbaridad!”, escribió de igual forma escribió @odedcomunica.

Según informó la institución en 2018, en su tarifario de productos y servicios, que el “cargo por reimpresión de estados de cuenta (por página) era RD$25.00”.