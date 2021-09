Útiles Escolares, dolor de cabeza de los padres dominicanos

El periodista Ramón Tolentino, manifestó este jueves que cada año los padres dominicanos tienen que hacer un sacrificio para poder comprar los útiles escolares de sus hijos por el alto costo que estos tienen.

Expresó que cada vez es más larga la lista de utensilios que demanda los colegios y sus precios “andan por las nubes”, calificó de abusivo que les pidan libros que los niños en ocasiones ni usan durante el año escolar.

“Los padres tienen muchos libros que no han sido destapado porque el colegio no lo utilizo, pero los obligan a comprarlo”, se quejó durante su participación en el programa, Esto no es Radio, que se transmite de lunes a viernes por Sonido Suave, 99.3 FM.

Tolentino pidió al Gobierno que apoye con bonos para la adquisición de los útiles, aunque manifestó que esto se ha realizado, pero no les alcanza por el descontrol de los precios, “las tiendan ponen el precio que ellos quieren”.

De su lado, el productor Ariel Santana enunció que para los padres, el hecho que le colabore con la compra de las herramientas “es lo más grande”.

