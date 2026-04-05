Vacacionistas comienzan a retornar a sus pueblos tras disfrutar Semana Santa

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BARAHONA.- Parte de los vacacionistas que visitaron los balnearios diseminados en diferentes zonas de esta provincia comenzaron, este Domingo de Resurrección, a regresar a sus pueblos de origen.

Muchos de ellos son vistos en las terminales de Caribe Tours y la Empresa de Transporte Barahona (Entraba), ubicadas en la calle José Francisco Peña Gómez (antigua Uruguay) y la avenida Casandra Damirón, frente a la Plaza Juan Pablo Duarte, abordando los autobuses de estas compañías.

Estas personas proceden de las playas La Ciénaga, El Copey, Quemaito, Bahoruco y de los ríos Los Patos y San Rafael, ubicados en la costa de esta provincia. Mientras que otros disfrutaron del largo asueto de Semana Santa en las playas Saladillas, Casita Blanca y Punta Inglesa, en Barahona, así como en otros balnearios diseminados en esta demarcación territorial.

No obstante, en estos centros de baños queda una gran cantidad de vacacionistas que, a partir de este lunes, iniciarán el retorno a sus pueblos.

Con excepción del caso de una persona que se ahogó en la playa Casita Blanca el pasado Viernes Santo, hasta el momento no han ocurrido hechos similares ni de otra índole.

La persona fallecida fue identificada como Marcelino Gerónimo Féliz, de 56 años, quien siempre era visto en las instalaciones del viejo mercado público de esta ciudad realizando labores de limpieza.

Féliz, quien tenía residencia en el sector La Hortaliza, ubicado en el área del mercado en cuestión, se ahogó cuando trató de cruzar desde la playa Casita Blanca hacia la playa El Cayo, del distrito municipal de Villa Central, la cual está clausurada por la alta peligrosidad que representa.

FUENTE: EL CARIBE.