Vacunación de la segunda dosis se aplicó con normalidad este Sábado Santo

Desde las 8:00 de la mañana de este Sábado Santo los centros de vacunación en el Distrito Nacional abrieron sus puertas para la población a la que le toca inocularse con la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El proceso, que se llevó a cabo con normalidad en centros como la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill, o la bodega que está frente al Supermercado Nacional en la avenida 27 de Febrero, continuará mañana domingo con el mismo horario de apertura hasta que las dosis disponibles se agoten.

Tanto en la Unphu como en Plaza Lama la población acudió masivamente desde temprano a vacunarse. En cambio, en el Centro Olímpico o en el Supermercado Nacional el flujo de personas era reducido.

Confianza en la segunda dosis

Tras más de un mes de recibir la primera dosis en la fase I de vacunación que incluyó adultos de 70 años o más con o sin comorbilidades, María Dolores Medrano dijo que está muy feliz por haber completado este proceso.

“Me siento más alegre porque puedo visitar a la familia que tengo ya casi un año que no la visito y tengo deseos de verla. No me quitaré la mascarilla, pero ya me siento más protegida porque estoy vacunada”, comentó con una sonrisa.

Medrano esperó sentada los 15 minutos requeridos por precaución luego de ser inoculada en el parqueo de Plaza Lama alrededor de las 9:30 de la mañana. “La otra vez me dio un poquito de dolor de cabeza, ahora también, pero se me pasa”, añadió.

Medrano asistió acompañada de dos vecinas del sector Evaristo Morales, donde reside en la capital dominicana. Aseguró que tiene total confianza en el proceso y recomendó a la gente que se vacune por su salud.