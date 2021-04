Varios candidatos indios pegan carteles en perros callejeros para transmitir sus mensajes en campaña electoral

Existen mil formas de hacer campaña electoral, pero la que han utilizado en el estado indio de Uttar Pradesh ha superado cualquier barrera, ya que, según los informes, se están usando perros callejeros como vallas publicitarias y, así, asegurarse de que los mensajes políticos lleguen al mayor número de personas posible.

Al menos dos candidatos han colocado sus pancartas y carteles de campaña en los perros callejeros de la ciudad, dejándolos deambular. Las fotografías de las vallas publicitarias andantes se volvieron virales en las redes sociales, un movimiento político que enfureció a los activistas de protección animal e inspiró todo tipo de memes.

Pese a los comentarios negativos a la táctica publicitaria, uno de los candidatos que habría recurrido a ella admite no arrepentirse de haber difundido su mensaje de esta manera. «No hay ninguna regla en el código modelo de conducta que nos impida utilizar perros callejeros en la campaña. No estamos dañando al animal de ninguna manera», explicó el candidato, que prefirió mantenerse en el anonimato.

«De hecho, alimentamos a los perros todos los días. Es una idea novedosa y los votantes se sienten atraídos por tales innovaciones», añadió el mismo aspirante. Los activistas animales y los amantes de los perros, sin embargo, no están de acuerdo con las palabras del político y muchos de ellos creen que este uso de los animales debería ser un delito punible.

«¿Cómo se sentiría un hombre si se le pegaran calcomanías similares en la cara durante las elecciones?«, explicó Reena Mishra, una de las activistas por los derechos de los animales. «Justo antes de que un perro no pueda protestar, no tenemos por qué tratarlo de esa manera. La policía debe actuar de inmediato contra los candidatos que recurren a esta forma de campaña electoral».

Fuente: 20 minutos