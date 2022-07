Varios días sin servicio energético provocan encendido de gomas en avenida 25 de Febrero

Desde el pasado viernes, residentes del sector 25 de Febrero se encuentran sin energía eléctrica, supuestamente ocasionado por un problema en uno de los transformadores, lo que hoy generó en protestas por falta del servicio.

Según cuentan los moradores, las 20 casas afectadas ubicadas en la avenida del mismo nombre, reportaron la situación y cuándo la brigada de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) llegó al lugar, estos exigieron el pago del RD$1,000 pesos por residencia para arreglar el problema eléctrico.

Esa actitud por parte de los técnicos de Edeeste generó inconformidad en el barrio, lo que motivó a que terminada la tarde de este lunes quemarán gomas y lanzaran piedras ante la situación.

«Eso es imposible, yo no entiendo, como si fuera eso culpa de nosotros; nosotros le dijimos que eso era un problema externo no de uno, y aun así ellos recogieron y se fueron», manifestaba Yanet Brito.

Los moradores reconocen que hasta que no se presentó esta situación, no habían tenido problemas con el suministro de energía.

«La luz normalmente aquí es normal, casi no se va y de verdad no era motivo de preocupación, por eso entendemos que esto es una situación extraordinaria, pero no era para estar cobrándonos disque 1,000 pesos», señaló un señor solo identificado como Antonio.

Los residentes advirtieron que en caso de que la situación no se solucione, las protestas van a continuar.

Fuente: DL