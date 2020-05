Varios productos registran alzas; otros siguen igual

El ajo, la cebolla y las zanahorias son algunos de los productos agrícolas que continúan registrando aumento, durante el estado de emergencia que se vive en la República Dominicana.



En el Merca Santo Domingo, hasta ayer la libra de ajo se ofrecía a RD$190, la libra de zanahoria se vendía a RD$27 cuando antes costaba RD$15, para registrar un alza de RD$12 y la cebolla a RD$55 por libra.

De esos precios se quejó una pequeña comerciante que posee un ventorrillo, la cual aseguró que si compra caro se ve obligada a revender con precios más altos. “Yo que tengo un negocio, si compro la libra de cebolla a 55 pesos, tengo que venderla a 70 o 75 pesos, porque, sino ¿qué me gano?, dijo. Imagínate, la gente va a preferir venir al mercado, en vez de darme a ganar tres o cuatro pesos”, expresó, mientras se abastecía de esos productos.

Otro condimento con mucha demanda entre las amas de casas es el ají morrón que, al igual que los demás artículos, subió su precio y se cotiza entre RD$40 y RD$43 la libra, para un alza de tres pesos. Contrario al ají cubanela, que no registra variación en su costo.

Asimismo, de acuerdo a otra consumidora los diferentes tipos de verduras como apio y el cilantro mostraron una leve alza pasando de costar entre RD$15 y RD$18 a venderse en unos RD$20 y RD$25 por paquetes.

El arroz es otro producto básico de la canasta que refleja una variación en su costo, llegando a cotizarse hasta RD$32 la libra, según su marca y calidad.

No obstante, el plátano, los huevos, y la yautía blanca y amarilla se mantienen sin variación. Aunque dijo que en algunos colmados el precio al detalle del plátano es de RD$25. Los guineos verdes, que en los colmados cuestan siete pesos, en algunos grandes comercios se encuentran hasta a RD$12.

Otro vívere que ha sufrido aumento es la yuca que se vendía a RD$12 la libra y ahora se oferta entre RD$25 y RD$30 en los colmados; y a unos RD$11 en el mercado.

Mantienen precios estables

La mayoría de los principales rubros y vegetales mantienen precios invariables en el Merca. Según personas consultadas, el tomate, lechuga repollada, pepino y la remolacha no han tenido alteración en el costo.

Asimismo, la yautía coco que se mantiene entre RD$40 y RD$60 la libra, aunque para la mayoría de los consumidores todavía esta cará, durante esta crisis sanitaria no alteró su precio.

Mientras que el costo de la libra de limones en marzo era de RD$70, ahora pasó a costar RD$35. Todavía en los colmados la unidad se vende entre RD$20 y RD$25, al igual que la naranja agria.

En ese contexto, varios colmaderos se justifican diciendo que están comprando productos más caros, razón que los obliga a revender a un precio más alto.

En el pasado mes de marzo algunos productos básicos de la canasta familia registraron aumentos considerables, sin embargo, ahora en el mes de mayo han vuelto a sus precios regulares. Entre esos productos está el cartón de huevo que en marzo llegó a costar RD$160, ahora cuesta RD$149.

Otros productos que se han mantenido en el rango de sus precio son los guandules verdes fresco que se encuentra a RD$75 la libra y algunos productos enlatados como maíz, pasta de tomate(salsa), leche entera y la evaporada, entre otros que se mantienen con precio entre RD$54 y RD$65, según la variedad y tamaño.

Supermercados tienen productos en ofertas

Los clientes frecuentes de esas grandes cadenas de supermercados, manifestaron que los precios se han mantenido igual, y que, en este mes no se han registrado alzas. “Contrario a lo que pueda pensar ahora qua ya no hay tumulto ni sobresaltos y la cosa esta más tranquila, veo muchas ofertas, cosa que no se veía en los meses de marzo y abril cuando todos estábamos como locos abarrotando los supermercados”, dijo una consumidora mientras realizaba su compra en un supermercado de Santo Domingo.