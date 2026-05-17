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Vecinos aseguran joven asesinada en Las Toronjas llamó a la Policía antes de ser ultimada

La Policía y el INACIF investigan el caso; se cree que el agresor tomó las grabaciones de seguridad antes de huir.

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SANTO DOMINGO.— Vecinos de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, aseguraron que la joven habría llamado a la Policía, presuntamente antes de ser asesinada en el sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este, luego de recibir supuestas amenazas de muerte de su pareja, identificado como Camilo Rodríguez.

Pedido de auxilio

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, la víctima pidió auxilio para salvar su vida, pero, según denunciaron, ninguna patrulla acudió al llamado.

Beltré murió tras ser herida con un arma blanca, presuntamente por Rodríguez, quien continúa prófugo.

Caso y consecuencias

El feminicidio ocurrió en la calle DuartePeatón 7, donde la pareja residía. La tragedia dejó en la orfandad a dos niñas menores de edad, mientras familiares y comunitarios exigen justicia por el caso.

En el lugar permanecen miembros de la Policía Nacional, junto a personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), realizando el levantamiento del cadáver y recopilando evidencias. Según versiones obtenidas en la escena, en una vivienda cercana existen cámaras de vigilancia, pero, presuntamente, el señalado agresor se llevó la información antes de huir.

FUENTE: NOTICIAS SIN.

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