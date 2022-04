Velan restos de doña Reina Pérez, madre de Raquelita Guerra

Los restos de la señora Reina Margarita Pérez Mella, madre de la chef Kirsy Raquel Guerra Mella (Raquelita), reconocida por su participación en la tercera temporada del programa MasterChef RD, están siendo velados en la capilla E de la Funeraria Blandino ubicada en la avenida Sabana Larga en Santo Domingo Este.

Reina Margarita falleció luego de recibir 25 estocadas de parte de la expareja de su hija, Ricardo Antonio Leonor Abreu, en un hecho ocurrido el Jueves Santo en el Residencial Fernández Oriental, de San Isidro, donde también resultó gravemente herido Gustavo Rodríguez, de 19 años, hijo mayor de Raquelita.

Dulce como un pan de azúcar

Doña Reina fue descrita por sus familiares como una persona bondadosa, llena de luz y alegría.

Algunos de los presentes en la funeraria así lo evidenciaron, con mensajes de aprecio escritos en el libro de recuerdos.

Marcos Guerra, padre de Raquelita, relató a Diario Libre que, a pesar de ya no ser su pareja, él y doña Reina tenían una relación estrecha.

Marcos Guerra, padre de Raquelita. (FRANCISCO ARIAS)

“No estábamos juntos, teníamos varios años que no estábamos juntos. La misma amistad de siempre pero no relaciones de pareja”, afirmó Guerra.

“Nos llevábamos muy bien, ¿quién no se llevaba bien con esa señora? ¡Eso era un pan de azúcar!”, exclamó el padre de seis, incluyendo a una hermana de crianza de Raquelita.

Don Marcos cuenta que no se enteró del hecho de inmediato, sino en la noche.

“Cuando ya me iba a acostar, me llamaron. Si yo hubiese estado ahí, seguro que no hubiese sucedido o habría sucedido de otra manera”, lamentó.

Por su lado, la chef definió a su madre como un ser noble, lleno de luz, que no merecía morir en esas circunstancias.

“Mi papá y mi mamá, eran mis mejores amigos. Si entran a mi Instagram pueden ver las fotos que tenemos juntos. Éramos una familia, aunque no vivíamos como familia, bajo el mismo techo”, dijo Raquelita.

Los restos de Pérez Mella serán trasladados al mediodía de mañana, domingo, a su última morada en el cementerio Cristo Salvador donde recibirán sepultura.

