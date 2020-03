Venezolanos estancados en frontera con Colombia, otras víctimas del COVID-19

Venezolanos sorprendidos

Consolación Ramírez, una mujer de 62 años que trabaja en Cúcuta pero vive en Venezuela, contó a Efe que lo que parecía un día laboral cualquiera en Colombia se convirtió en una terrible preocupación.

‘Perderé mi empleo, no sé que irá a pasar, pero mañana tengo que pagar el alquiler y no tengo para hacerlo en estos momentos’, afirmó la mujer que trató de entrar a Colombia por una trocha pero la Policía no se lo permitió.

Contrariada, la mujer agregó: ‘Venía era por la quincena para pagar mi alquiler allá porque en realidad no tengo techo en este momento’.

Para tratar de llegar a Cúcuta, Ramírez tuvo que atravesar una trocha pantanosa por las lluvias que cayeron esta mañana en la región y cuando estaba a punto de entrar a Colombia miembros del Esmad le bloquearon el paso al igual que a muchas personas más.

No le quedó más opción que devolverse por el mismo camino por donde multitudes con maletas en hombros hacían lo posible por no caer al río Táchira, frontera natural entre ambos países.