Venezuela: Maduro desafía a Facebook por bloquear su cuenta

El presidente Nicolás Maduro utilizó el domingo la cuenta de su esposa Cilia Flores en Facebook para transmitir en vivo un acto de gobierno luego de que la red social bloqueó temporalmente la página del mandatario venezolano por violar las políticas contra la desinformación sobre el coronavirus.

“Facebook de manera totalitaria y de manera abusiva me censuró’, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado sobre el balance semanal de la lucha contra el COVID-19, justo un día después de que Facebook bloqueó por 30 días la actualización de la página del gobernante. Es posible acceder a todo el contenido que Maduro ha publicado, con excepción de un video que fue borrado por la red social en el que recomendaba el uso de un antiviral contra el COVID-19 que no cuenta con la evidencia científica necesaria, según los protocolos internacionales. Además, el mandatario ya no puede publicar nada más.

“Ellos se creen que están por encima de los derechos a la libertad de expresión; pero vamos a ser un hueso difícil de roer Facebook”, manifestó Maduro, destacando que sus declaraciones estaban siendo transmitidas en vivo a través de la cuenta de su esposa.

“Cilia Flores de Maduro me prestó su cuenta para transmitir al mundo, a cualquiera que en el mundo nos quiera ver”, aseveró.

“Espero que no la censuren por estar transmitiendo los eventos de su querido y amado esposo, Nicolás Maduro Moro”, agregó.

Durante la alocución del mandatario, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros colaboradores mencionaron el nombre del tratamiento, al que llaman “carvativir”, y dijeron que su uso en el país sudamericano es gratuito.

Maduro ha promovido insistentemente ese tratamiento, cuyo uso fue aprobado por las autoridades sanitarias venezolanas, controladas por el gobierno. El mandatario describe el carvativir como “un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza al coronavirus”, pero el gobierno venezolano no ha publicado ninguna prueba de que esa afirmación esté sustentada científicamente.

Los científicos nacionales y extranjeros se han mostrado escépticos.

La Academia Nacional de Medicina local indicó en su momento que se “supone que es un derivado del tomillo”, una hierba conocida desde la antigüedad por tener un “potencial nutricional y terapéutico”.

No es la primera vez que Maduro promueve una cura contra el coronavirus.

En octubre del 2020 notificó a la Organización Panamericana de la Salud que científicos venezolanos descubrieron una molécula que anula la capacidad de replicación de ese virus. El gobernante no ha hablado más sobre las conclusiones de ese desarrollo, del que está en marcha un proceso para su certificación, según dicen las autoridades venezolanas. También ha promovido un té especial de hierbas que dice puede proteger del COVID-19 y otras dolencias.

En Venezuela –donde el coronavirus no ha azotado con tanta fuerza como en otros países sudamericanos — se contabilizan cerca de 1.560 fallecidos y más de 156.500 casos positivos, 10.167 de ellos en los últimos 15 días.

