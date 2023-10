Venya Carolina sobre el programa «Directo al Flow»: «No fue un fracaso»

Send an email

La comunicadora Venya Carolina preocupó este martes a sus miles de seguidores, tras publicar un video reclamando, con un mensaje confuso el cierre de su programa “Directo al Flow”, quien era producido por Wilson Sued.

Según ella, este se refirió de forma despectiva para explicar el por qué no continuó en el proyecto.

También habló de que, actrices de la talla de Angelina Jolie llamó al productor para decirle que ella estaría en un supuesto proyecto de Hollywood, unas declaraciones que se parecen mucho a lo expresado en el desaparecido programa Divertido con Jochy, donde se refirió a sus conexiones con estrellas de la meca del cine estadounidense.

«Yo no soy una mujer fracasada y que a ti a través de mi mente Hollywood te ofreció un dinero y te dijo que tenía que haber una película en fracaso y que yo me puse insertica y que yo dije que no y que eso fue en Hollywood y habló Angelina Jolie, y te dijimos que lo movieras a otro lugar», dijo Venya.

Se recuerda que luego de varios años ausente en los medios de comunicación, Carolina regresó a la pantalla chica con “Directo al Flow”. Sin embargo, tras unos cuatro meses salió del aire.

Sobre su salud mental

Tras estas declaraciones, los usuarios de redes sociales mostraron preocupación por su estado de salud mental, ya que esta en años anteriores había pasado por una serie de sucesos que la llevó a alejarse de las pantallas y padecer graves situaciones de adicciones.

La explicación de Wilson Sued

El productor del espacio explicó hace más de un año que la decisión fue porque al principio el proyecto se concibió como un programa de temporada y la primera, la cual duró 4 meses, ya culminó, pero están en proceso de una segunda y tercera fase.

Explicó que la televisión es un negocio que no es rentable para muchos y el 85% del programa se nutría de la música urbana, que está registrada con copyright y no era factible para monetizar en YouTube.

Adelantó además que el programa tendrá otra temporada en enero que será “Detrás del Flow” , donde la comunicadora acompañada de Dj Topo irán por los pueblos detrás de los talentos.

Fuente: Hoy