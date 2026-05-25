Verónica y Oriana responden con fuerza a Lápiz Conciente tras polémicas declaraciones sobre las mujeres de los medios

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SANTO DOMINGO, RD. – El debate sobre el rol y el respeto a las mujeres en los medios de comunicación en la República Dominicana ha sumado un nuevo y encendido capítulo. En esta ocasión, las comunicadoras Verónica y Oriana utilizaron sus plataformas para fijar una postura firme y responder de manera directa al exponente urbano Lápiz Conciente, luego de que este emitiera comentarios que han sido ampliamente catalogados como ofensivos hacia las profesionales del sector.

Durante su intervención, tanto Verónica como Oriana lamentaron las expresiones del denominado «Papá del Rap», señalando que este tipo de discursos desmerita de forma generalizada el trabajo, la preparación y el esfuerzo de las mujeres que se abren paso en la exigente industria del entretenimiento y la comunicación en el país.

Una defensa a la dignidad y el trabajo profesional

Las comunicadoras enfatizaron que los ataques mediáticos basados en generalizaciones no solo resultan despectivos, sino que también perpetúan estereotipos dañinos.

«Es lamentable que figuras con una alta incidencia y plataformas tan grandes utilicen su voz para demeritar el esfuerzo de las mujeres que día a día se preparan para ganarse un espacio digno en los medios», coincidieron en sus reacciones.

Reacciones en las redes sociales

El fuerte pronunciamiento de Verónica y Oriana no tardó en generar una ola de reacciones entre sus seguidores y otros profesionales del medio. La controversia ha reavivado el debate en el entorno digital sobre los límites de la libre expresión de las figuras públicas frente a la dignidad de la mujer profesional en el país.

Hasta el momento, el equipo de trabajo de Lápiz Conciente no ha emitido ninguna aclaración formal sobre las declaraciones que desataron la contundente respuesta de las comunicadoras.

Fuente: N Telemicro