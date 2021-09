Víctor Díaz Rúa: “Falta mucho para que haya un Ministerio Público objetivo”

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, durante su última ponencia ante a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para demostrar su inocencia en el caso Odebrecht expresó que “falta mucho para que haya un Ministerio Público objetivo”.

“Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con el Ministerio Púbico, ellos entienden que su triunfo es conseguir condenas y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que lo que los distingue es que cuando se ponen ese uniforme es que están defendiendo a la sociedad”, dijo Díaz Rúa.

El imputado en el caso de sobornos le pidió al tribunal tomar en cuenta las pruebas documentales y testimoniales a descargos acreditadas por su defensa para producir una sentencia absolutoria a su favor.

Víctor Díaz Rúa le solicitó a las juezas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo, que integran el primer tribunal colegiado, rechazar el pedido presentado en su contra por el Ministerio Público de condenarlo a 10 años de prisión y el decomiso de sus bienes.

Manifestó que el Ministerio Público pide el decomiso de sus bienes, incluyendo su casa que construyó en el 1992, sin haber demostrado en el tribunal que conoce el juicio de fondo que haya recibido soborno de la constructora Odebrecht.

“Magistradas yo espero que ustedes ponderen todas esas pruebas y la tomen en cuenta y se den cuenta que no hay motivo para yo ser condenado», acotó el ex ministro de Obras Públicas y de INAPA, Díaz Rúa.

Asimismo, resaltó que le parece “incongruente” que se siga la acusación en su contra que fue realizada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“Nunca voy a entender de que esta acusación siga si el que la hizo (Jean Alain Rodríguez) ha demostrado que está lleno de errores, falsedades y algo abominable (…) como quiera la siguen con vehemencia”, declaró.

Manifestó, además que quisiera ver que el MP corrija los posibles errores matemáticos en sus declaraciones juradas.

Durante su alocución apuntó que: “Un Ministerio Público que retira una acusación porque no tiene valor o que no tiene validez o prueba, también están haciendo un buen trabajo; si no acusa a nadie porque investiga y ve que no hay forma de acusarlo también está haciendo un buen trabajo”.

Se recuerda que hoy se conocerá la última de las audiencias del juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht.

Además de Víctor Díaz Rúa, están imputados Ángel Rondón, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Ga­lán y Roberto Rodríguez.

Durante todo el proceso del juicio de fondo, que inició el 5 de noviembre del 2020, los imputados han reiterado que son inocentes de los he­chos que les imputa el minis­terio público.

El imputado dio las gracias a las juezas por el trato que le han dado durante el conocimiento del juicio de fondo, así como sus abogados Miguel Valerio, Ramón Núñez, quienes dijo han hecho un buen trabajo en su defensa.

Díaz Rúa también destacó el trabajo de la abogada Laura Rodríguez, quien se sumó a su consejo de defensa y de quien destacó su calidad como defensora y su gran sorpresa por su nivel técnico.

