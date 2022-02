Víctor Furcal niega vínculo con el ministro de Educación Roberto Fulcar

Víctor Furcal Alcántara, uno de los miles de proveedores del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ( INABIE ), negó rotundamente tener algún lazo sanguíneo o de amistad con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, ni su familia, como lo presentara un reportaje de televisión esta semana.

Furcal Alcántara, residente en Bánica, provincia Elías Piña, aseguró que, para para ganar la licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0009 tuvo que participar como cualquier otro interesado y no por supuestos vínculos con el titular de educación, a quien solo ha visto por televisión.

“Yo fui adjudicado porque licité correctamente como cualquier otro en la licitación que se hizo del Inabie, no porque tuviera ningún vínculo con el señor, que hasta donde conozco es honorable y lo conozco por televisión porque es una persona pública”, manifestó Furcal al ser entrevistado por el periodista José Peguero en su canal de Youtube.

Declaró que, participó del proceso de licitación porque se sentía preparado y que, cualquiera que desee comprobar su legalidad durante la licitación puede hacerlo ya que, son documentos públicos a los que se puede acceder y en los que no valen supuestos vínculos familiares ni políticos.

“Ahí no se necesita ayuda, ahí lo que hay que someter son pruebas, documentos. Son los documentos que hablan, ahí no hay ayuda”, dijo a Peguero, enfatizando que de ser ciertas las acusaciones, hubiese obtenido mayores facilidades para el reparto de las raciones.

Al ser cuestionado de si está dispuesto a someterse a alguna investigación por parte de las autoridades pertinentes, Furcal Alcántara aseguró que está en la entera disposición para cualquier organismo que desee investigar la licitación en la que participó.

“No solo la Junta Central Electoral, sino a cualquier organismo que quiera investigar, periodístico, lo que sea, sometí mis documentos como cualquier otro participante, con todo lo requerido para poder participar en esta licitación y no tuve que buscar a nadie”, precisó.

Narró, además, que tuvo que vender algunas propiedades y tomar sus ingresos para poder cumplir con los requisitos de la licitación pero que, en realidad, no lo considera como un negocio rentable con el que pueda enriquecerse.

“Yo pensé que eso era algo rentable, no es rentable porque uno pasa demasiado trabajo y además es con pocas raciones, Donde yo licité en mi pueblo, son dos o tres muchachos y somos tres suplidores, pero no es para usted hacerse rico”, apuntó, señalando además de que le dieron las raciones que nadie más quería por la dificultad de llegar a esas escuelas.

Aclaró que, no sabía que hablaba con una periodista, pues se hicieron pasar por una compañera del partido, y si la periodista le hubiese llamado para solicitar información le hubiera dicho lo mismo y ella habría comprobado que la licitación fue realizada legalmente además de que, no está relacionado con Roberto Fulcar, cuyos apellidos no se escriben igual. Pero que además, al escuchar el reportaje, se dio cuenta de que lo habían cortado y que solo pusieron lo que les convenía.