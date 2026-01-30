Víctor Gómez Casanova asegura que el único candidato que gana en primera vuelta es Omar Fernández

El especialista en relaciones gubernamentales y estratega de comunicación, Víctor Gómez Casanova, aseguró que el único candidato que ganaría en primera vuelta es Omar Fernández.

“Cuando tú analizas estos 12 nombres y los metes en un cóctel para hacer una encuesta, un análisis, un estudio de simpatías, el único nombre de esos 12 que te proyecta una intención de voto para ganar en primera vuelta es Omar Fernández”, manifestó.

Durante una entrevista en el programa “politihablando”, Gómez Casanova argumentó que entre, Leonel Fernández, Abel Martínez, Francisco Javier García, Gonzalo Castillo, Charlie Mariotti, David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Eduardo-yayo- Sanz Lovatón, Tony Peña Guaba y Raquel Peña, Omar es el único que saca un 50 más uno para definir la primera vuelta.

“No se da con ningún otro, entonces, eso él la lleva fácil. Además él está en la cresta de la ola, en la cúspide: simpatía, no hay cuestionamientos, todo le va bien, buena imagen”, enfatizó.

Razón por la que la «tendría difícil»

El especialista en relaciones gubernamentales también aclaró la razón por la que Omar, la tendría difícil como candidato no es por su papá Leonel Fernández, si no por las personas alrededor de su progenitor.

“Los enemigos de tu papá te ven con recelo y son enemigos tuyo automáticamente, y los amigos de tu papá y quienes apoyan a tu papá te ven con más recelo y con más enemigo, que los enemigos de tu papá, porque tú le estás robando el espacio por el simple hecho de que tu eres hijo de él”, puso como ejemplo.

Asimismo, Gómez Casanova aclaró que el hecho de que Omar no sea candidato no condena a la derrota a Leonel, ya que, según dijo, Leonel se encuentra en una cómoda posición, en una mejor posición, porque es el que mejor está definido.

“En lo que se define el jinete, como el propio Danilo Medina dijo para la candidatura del PLD, ya en la Fuerza del Pueblo está prácticamente definida a favor del presidente Leonel Fernández, y la única opción de nos ser Leonel Fernández, es su hijo y yo estoy automáticamente convencido de que Omar no va a enfrentar a su papá en un proceso interno”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que Leonel vaya como candidato presidencial y Omar como candidato vicepresidencial, el estratega de comunicación dijo que sería una forma electoralmente simpática, pero políticamente cuestionable.

¿Por qué la mayoría prefería una contienda electoral entre Omar Fernández y David Collado?

En otro orden, Gómez Casanova también explicó que de acuerdo a una encuesta, la mayoría de la población preferiría ver una competencia electoral en el 2028 entre el Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y David Colla, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es por que se trata de un tema estético.

“Son dos perfiles jóvenes, carismáticos de redes… estamos en una campaña de carácter estético”, indicó.

Fuente: El Nuevo Diario