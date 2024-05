Víctor Gómez Casanova: Mi papá me aconsejó que no entrara a la política

Send an email

SANTO DOMINGO. – El comunicador y político Víctor Gómez Casanova confesó que a pesar del papel influyente que su papá jugó en el escenario político, no quería que él se dedicará desde “muy joven” a hacer política.

En conversación con Ana Mercy Otáñez, productora del espacio “A Metro & Medio” desde la plataforma El Nuevo Diario Podcast, compartió lo importante que fue en su vida y carrera, su padre, el fenecido abogado, escritor y político dominicano, Víctor Gómez Bergés.

Gómez Bergés, se inició como funcionario con 30 años siendo secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, había aconsejado a su hijo no involucrarse en política.

“Él me dijo, no te metas a la política tan joven, no abraces la política tan joven, dedícate primero a lo que tú quieres ser. Desarrolla tu estudio, tu capacitación, tu preparación. Vive tu vida, cásate, ten tus hijos, disfruta, y en lo adelante, cuando ya tú estés más maduro, piensa si mantienes el deseo de participar en política y entra”, reveló.

Víctor Gómez Casanova decidió dar el paso a la política, alcanzando la diputación por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para el año 2010. Posteriormente, fue designado por el expresidente Danilo Medina como director de la Autoridad Portuaria Dominicana en el 2016.

Fuente: el Nuevo Diario