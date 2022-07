Víctor Manuel Fadul emplaza a Pedro Catrain por “negativa” a entregar actas sobre Ley de Extinción de Dominio

SANTO DOMINGO.- Víctor Manuel Fadul, diputado por Santiago, emplazó este lunes al presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley sobre extinción de dominio, Pedro Catrain, ante la “negativa”, que asegura existe para que se le entregue unas actas solicitadas en mayo y junio pasado.

“Entendemos que existe una negativa de entregar los documentos, y en vista de ello emplazo al presidente de la comisión bicameral a que me desmienta públicamente con la publicación de las mismas”, manifestó el legislador al indicar los días que solicitó los citados documentos.

En un comunicado de este lunes, Fadul aseguró que la sociedad dominicana y los medios de comunicación pueden comprobar la veracidad de lo acontecido en la referida comisión, solicitándolo a través de Libre Acceso a la Información.

“En aspectos tan importantes como la ley de extinción de dominio es perentorio dejar de lado el populismo legislativo, y trabajar como buenos dominicanos por la construcción de una sociedad con mayor democracia, institucionalidad y donde prospere la justicia”, finalizó.

Texto íntegro:

Comunicado ley de extinción de dominio

Ante la situación de desacuerdo en la comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley que tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio, el pasado jueves 23 de junio nos comunicamos con el departamento correspondiente para solicitar las actas n.º 11, de fecha 24 de mayo y n.º 13, del 23 de junio.

El viernes 24 depositamos formalmente el requerimiento y se nos aseguró la entrega para el martes 28 de junio. Posteriormente se nos informó que las mismas serían entregadas el jueves 30 de junio. A la fecha, se nos comunica que el presidente de la comisión bicameral no ha firmado dichas actas, por lo que no se puede hacer la entrega.

Entendemos que existe una negativa de entregar los documentos, y en vista de ello emplazo al presidente de la comisión bicameral a que me desmienta públicamente con la publicación de las mismas, en los siguientes aspectos:

a) Que en fecha 23 de junio, el senador Iván Lorenzo hace la propuesta de que sea incluido el tema de la elusión fiscal en el proyecto, siendo este aprobado por los legisladores presente, incluyendo los miembros del PRM.

b) Que en fecha 23 de junio el presidente de la comisión dijo: “No somos diputados autistas, por eso no tenemos que decir, ‘SÍ o NO’, para aprobar algunas propuestas”, solicitándole el senador Antonio Taveras que retirara eso, y al justificarlo, lo emplacé a retirar dicho término y que de no hacerlo me retiraría de la comisión, por considerarlo denigrante y discriminatorio.

c) Que en fecha 23 de junio, después de aprobar varias propuestas, el diputado Rogelio Genao hace la propuesta de eliminar el artículo 4 (retrospectividad), otorgando la palabra a varios legisladores para motivar a favor o en contra dicha propuesta. Es en ese momento que solicitó la palabra para someter un procedimiento (la cual me obvió) y al ver que no contaban con la mayoría para rechazar la propuesta del diputado Genao procede a suspender la reunión del día, alegando que no había un ambiente adecuado para continuar con el estudio del proyecto, a pesar de que había quórum para seguir conociendo dicho proyecto.

En el accionar político debemos tomar en cuenta las palabras y los hechos; muchos legisladores que dicen estar trabajando por la transparencia en nuestro país son los primeros, que con hechos, se contradicen. Tal es el caso de la negativa a la publicación de las actas anteriormente solicitadas.

La sociedad dominicana y los medios de comunicación pueden comprobar la veracidad de lo acontecido en la comisión que estudia el proyecto de Ley de extinción de dominio, solicitándolo a través de la Ley de libre acceso a la información pública.

Es una pena que el Congreso Nacional, garante del sistema democrático de la República Dominicana, contraponga lo que públicamente quiere dar a entender con lo que realmente ejecuta en las reuniones de la comisión. En aspectos tan importantes como la Ley de extinción de dominio es perentorio dejar de lado el populismo legislativo, y trabajar como buenos dominicanos por la construcción de una sociedad con mayor democracia, institucionalidad y donde prospere la justicia.

Víctor Manuel Fadul Lantigua

Diputado Provincia Santiago

Miembro de la Comisión Bicameral

Fuente: El nuevo diario