(VIDEO) Actor dominicano denuncia diplomático de RD prostituye niñas de 13 y 14 años en Argentina

El actor de cine dominicano en Hollywood, Juan Fernández, denunció este viernes que en la actualidad existe un negocio de trata de blancas con niñas de 13 y 14 años de edad las cuales son sacadas de la República Dominicana por un diplomático que las lleva a prostituirse a un prostíbulo ubicado en Argentina.

“Hay un sitio que dicen vamos a ver las dominicanas, en Argentina, las niñas son todas de 13 y 14 años, y son todas prostitutas, son de aquí dominicanas, las están sacando un diplomático de aquí de la República Dominicana hacia Argentina”, reveló Fernández.

Las reveladoras declaraciones de Fernández fueron emitidas durante una entrevista realizada por el periodista José Peguero, para el medio digital “Ensegundos.do”.

La denuncia del reconocido actor de Hollywood, surge en momentos que el Senado de la República aprobó la eliminación del matrimonio infantil tal como lo establecen los artículos 144 y 145 del Código Civil dominicano.

Igualmente, dijo que el referido prostíbulo ubicado en Argentina ocupa dos cuadras, enormes, donde asegura ninguna de las menores que son prostituidas llega siquiera a los 16 años de edad.

Asimismo, dijo que se enteró del tema de la trata de blancas cuando en un viaje visitó el país ubicado en el hemisferio sur, donde alguien le hizo el comentario, a lo que refiere tuvo que ir a constatar la veracidad de la información.

“Me lo mencionaron y yo fui a verlo, yo soy de los que dice que Juan Fernández es difícil, si tu me preguntas algo yo te voy a decir la verdad, no tengo miedo, no quiero ser reina de belleza popular”, indicó.

Fuente: El nuevo diario