Video: Acusan a Miguel Sanó de dar paliza a joven de SPM; pelotero niega versión

El pelotero de los Mellizos de Minnesota, Miguel Ángel Sanó, ha sido acusado por presunto secuestro y darle paliza al joven Raudy Omar Sánchez de la Cruz.

El abogado apoderado del caso, Odalis Ramos, informó mediante un vídeo publicado en las redes sociales del comunicador de San Pedro de Macorís, AbelQuezada.com, que Sanó y los llamados (Billy, Chino y Tintin), secuestraron a su cliente el pasado 6 de mayo, donde el pelotero de Grandes Ligas también quiso ahorcarlo, alegando supuestamente de que Sánchez de la Cruz estuvo involucrado en una violación sexual a uno de sus hermanos.

Sanó y los otros tres involucrados fueron citados para la mañana de este martes 16 de junio, sin embargo, no fueron a la fiscalía de San Pedro, alegando que el pelotero sintió síntomas de fiebre, dijo Ramos.

La audiencia fue aplazada para el 25 de este mes, según indicó el abogado en el audiovisual.

“Ellos acusaron al joven Raudy Omar Sánchez, porque supuestamente participó en una violación sexual en contra de un hermano del pelotero, cosa que negó ese día el afectado (que es menor)”, explica el abogado Ramos.

“Chino y Tintin lo agarran en su casa y lo llevan a donde Sanó, que estaba en el auto y le dio una paliza, que luego trató de ahorcarlo, pero gracias a Dios no lo mataron, porque el chofer, alias Billy le dijo a Sanó que lo llevaran a la fiscalía, que luego fue enviado a casa porque en ese entonces no había pruebas”, cuenta Ramos. “Luego la fiscal lo mandó al INACIF, que este en su informe indicó los daños en contra de Raudy, uno de ellos violación al cuello”.

A raíz de eso, los familiares de Sánchez de la Cruz interponen la querella a nombre de los cuatro por asociación de malhechores y secuestro, comentó el abogado.

Sanó niega versión

Contactado por El Nuevo Diario vía telefónica la noche de este martes, Miguel Sanó negó haber secuestrado a Raudy Omar Sánchez de la Cruz.

“Eso es falso, no secuestré ni di paliza a Raudy, quien violó a un hermano mío de ocho años. Raudy y un hermanastro mío han penetrado a mi hermano desde hace un tiempo”, aclaró Sanó.

“La policía y los tres amigos (Billy, Chino y Tintin) si buscaron a Raudy y a mi hermanastro (por ser menor se omite el nombre), pero yo me quedé en mi vehículo. El abogado Odalis Ramos y la familia de Raudy lo que buscan es dinero, ellos me pidieron 10 millones de pesos, pero le dije que no le iba a dar nada porque no he hecho nada”, explica Sanó. “Yo soy el afectado, ellos son dos abusadores que violaron mi hermanito”, expuso.

Aclaró que no fue a la cita de la fiscalía este martes porque le mandaron la notificación tarde.

“No fue que tenía síntoma de gripe, es que ellos me notificaron hoy tarde”, aclaró.

“El señor Odalis Ramos me hizo daño con ese vídeo, por lo que yo lo voy a demandar por 30 millones por daños a mi imagen. Yo lo que soy es pelotero, no secuestrador, ni asesino, soy un profesional como él”, acota. “Mañana (miércoles) haré una rueda de prensa y voy a hablar y dar la cara, porque esas acusaciones contra mi con graves”, añade.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM