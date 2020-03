(VIDEO) Cacerolazo en inmediaciones de la PUCMM, donde realizan diálogo nacional

SANTO DOMINGO.- El cacerolazo de un grupo de manifestantes retumbó esta tarde en las inmediaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde diversos sectores de la sociedad sostienen un diálogo para mediar sobre la crisis electoral que afecta al país.

El dirigente del movimiento que convocó la protesta, Ricardo Ripoll, sostuvo que dicho “diálogo nacional”, coordinado por el Consejo Económico y Social (CES), no tiene validez, puesto que, a su juicio, los actores que participan en el mismo no tienen calidad moral, ni credibilidad para tomar decisiones de un pueblo que no cree en ellos.

“Esos grupos que se pretenden reunir en aposentos para tomar decisiones por toda la sociedad no nos representan. Aquí está la juventud firme para hacérselo saber de manera categórica”, indicó uno de los manifestantes.

El CES, que preside monseñor Agripino Núñez Collado, convocó para este miércoles a los partidos políticos para tratar sobre la situación política a raíz de la suspensión de las elecciones municipales cuatro horas después de la apertura de los colegios electorales por un fallo en el voto automatizado.

En un mensaje anoche por televisión, el expresidente Leonel Fernández expresó su oposición a que el diálogo nacional entre los actores políticos sea coordinado por el CES, como propuso el Gobierno.

Fernández aseguró que de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral.

“Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral, resulta inconstitucional”, afirmó el exgobernante.

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, defendió hoy la credibilidad del CES y apuntó, en declaraciones a la presa, que la silla de Fernández, ahora presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), “siempre estará disponible para cuando él quiera acudir”.

Por: Paola Wisky/Nuevo Diario