(VIDEO) Dos patanas causan aparatoso accidente en la Jacobo Majluta, conductores emprenden a la huida

Dos hombres fueron atropellados en un aparatoso accidente en el que estuvieron involucrados al menos cuatro vehículos, en la avenida Jacobo Majluta, próximo al puente sobre el río Isabela.

El accidente se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana de este miércoles, entre dos patanas marca Mack color blanco, una camioneta Toyota Hilux y un carro, en dirección desde el Distrito Nacional hacia Santo Domingo Norte.

Según versiones las dos patanas venían realizando una carrera clandestina y al conductor tratar de rebasar a la otra patana hizo que ambos perdieran el control, colisionando posteriormente a los demás vehículos que se encontraban estacionados en la vía.

A pesar de que la camioneta envuelta en el accidente quedó totalmente destruida, sus ocupantes, identificados solamente como Isaías y Felipe, se encuentran ingresados con condiciones estables, según informó la Dirección de Comunicación del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Mientras que los dos conductores de las patanas, aún no identificados, emprendieron la huida una vez que impactaron los dos vehículos. El cuarto vehículo sufrió daños menores y no hubo daños humanos debido a que no había personas dentro del mismo.

“Los dos hombres estaban estacionados dentro la camioneta porque uno de ellos acababa de comprar desayuno, y las patanas venían echando carrera, uno se le atravesó y al otro tratar de rebasar no se percató de los vehículos que estaban parado y los chocó”, narró una joven no identificada.

Al lugar se presentaron agentes policiales y miembros de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DIGESET) para descongestionar el área.

Vecinos del lugar informaron que en ese tramo de la avenida Jacobo Majluta son frecuentes los accidentes de tránsito entre vehículos pesados y livianos debido a la inconsciencia de los conductores.

Fuente: elCaribe