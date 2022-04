VIDEO: el tormento de un niño que no quiere que su madre venda té y café

Santo Domingo – A sus 10 años de edad, la única preocupación del niño Oliver Franco es que su madre consiga un empleo formal, para que “deje de coger lucha” vendiendo té, café y chucherías bajo agua, sol y sereno, todos los días, en la avenida Charles de Gaulle, frente a la Sirena de Villa Mella.

Y es que en la memoria de este pequeño todavía vive el recuerdo de aquél fatídico 4 de julio de 2018, cuando dos asesinos le quitaron la vida a su tío, Warlyn Joseilin Báez, e hirieron de bala a la madre de este, Gregorina Báez, con el fin de robarles la poca mercancía de té, café y “chucherías” que tenían, para llevar comida a su casa.

Joseilin Báez era un joven prometedor que, con tan solo 19 años de edad, llevaba dos años estudiando la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando dos malhechores le arrebataron la vida y los sueños que tenía.

Y, aunque en ese momento, el pequeño Oliver solo contaba con 8 años, le angustia saber que su madre, Yenny Báez, debe levantarse todos los días a las 4:00 de la mañana para llevar a su casa “el pan de cada día”.

Al niño también le preocupa que Yenny Báez vende sus mercancías bajo lluvia

Un video muestra cómo la joven, de 26 años de edad, debe utilizar sombrilla para vender las mercancías en su negocio, cielo abierto, porque el día que no trabaja no come. En el audiovisual se escucha las conmovedoras palabras de su pequeño, expresando el deseo de que su progenitora consiga un empleo formal para que deje de pasar trabajo.

Si desea cumplirle el deseo al pequeño Oliver de conseguirle un empleo formal a su madre, puede comunicarse a los teléfonos 809-905-3107 y 829-729-1390.

Fuente: El Caribe