(Video) Hijo de David Ortiz aclara todo lo ocurrido durante desalojo

El exjugador de Grandes Ligas se presentó este lunes a la residencia donde vive con el hijo de ambos e intentó desalojarlos “de manera intimidante” pese a que tiene una orden de alejamiento. El supuesto intento de desalojo fue transmitido desde la cuenta de Instagram del hijo de ambos, de 12 años, que, según la madre, “tiene una mala relación” con Ortiz, con quien lleva “meses sin hablarse” por la conducta del expelotero.