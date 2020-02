Video: “Iris Guaba no es la excepción, es la norma”, asegura Altagracia Salazar

La periodista Altagracia Salazar también se pronunció en respuesta a los audios de WhatsApp que circularon por las redes sociales, donde la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, ordena a personas que “ataquen” a los periodistas que se oponen a la licitación para la compra millonaria de electrodomésticos en periodo electoral.

“Iris Guaba no es la excepción, es la norma. El audio donde pide que nos caigan atrás a Huchi Lora y al dirigente del PRM Orlando Jorge Mera, es una muestra de la intolerancia, soberbia y capacidad de abusar del poder que ha caracterizado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante la gestión de Danilo Medina y la pasada de Leonel Fernández”, manifestó la comunicadora a través de su programa de Youtube Sin Maquillaje.

Además, Salazar indicó que la democracia dominicana a costado mucho y los periodistas han pagado una alta cuota en eso. “ojalá que el PLD no se pase de exceso y que los paleros digitales no se animen a lo concreto”, agregó.

A continuación el video:

De su lado, el periodista Huchi Lora no se quedó callado, después de que circularan unos audios de WhatsApp, en donde la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, ordena a personas que “ataquen” a los periodistas que se oponen a la licitación para la compra millonaria de electrodomésticos en periodo electoral.

“Yo no voy hablar de la señora Guaba. Yo voy a dejar que sea ella misma la que hable para que conozcamos quién es. Ella dice que me tiene respeto y al mismo tiempo confiesa que ordenó a unos subalternos pagados por el Estado que me cayeran encima, y les especificó que le dijeran al pueblo que yo soy enemigo de los pobres y por eso critico las dádivas que dan en tiempo de elecciones.

Si ella dice eso y manda hacerle eso a una persona a la que ella respeta, todos sus relacionados sabrán a qué atenerse. De manera que ella misma se define”, explicó el comunicador.

Asimismo, Lora aseguró que sería un error pedir que Guaba renuncie o la destituyan, ya que ella solo es pieza de una maquinaria que necesita que haya mucha gente pobre.

Fuente: Hoy